Зарплаты, налоги, выплаты ВПЛ. Что изменится с 1 апреля в Украине

В Украине с 1 апреля 2024 произойдет ряд важных изменений. Размер минимальной зарплаты увеличится, а с ним также возрастут налоги и сборы. ВПЛ продлят срок подачи заявления на выплаты, к тому же претендовать на денежную помощь от государства смогут больше категорий переселенцев.
РБК-Украина в материале ниже собрало главные изменения апреля.
При подготовке использовались: публикации правительственного портала, Государственного центра занятости, Министерства социальной политики, Минобразования и Пенсионного фонда, закон о Государственном бюджете на 2024 год.
Содержание:
В следующем месяце размер минимальной зарплаты (МЗП) в Украине вырастет на 900 грн. Это второй и последний этап повышения минималки в 2024 году, заложенный в Госбюджете.
С 1 января минимальная зарплата составляла 7100 грн в месяц (42,6 грн – почасовая ставка), с 1 апреля запланировано повышение до 8000 грн (48 грн – за час).
Согласно закону "Об оплате труда", размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минималки. В противном случае работодателю грозят штрафные санкции.
С повышением МЗП возрастут и штрафы за несоблюдение условий трудового законодательства. В зависимости от выявленного нарушения (например, задержка зарплаты, выплаты в неполном объеме, работа без оформления трудового договора и т.п.) сумма штрафа может составлять от 16 тыс. до 128 тыс. грн.
Изменение размера минимальной заработной платы влияет на ряд показателей. МЗП учитывают при исчислении:
Максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной зарплаты. Таким образом, максимальная сумма Единого взноса с 1 апреля – 26,4 тыс. грн.
Еще один показатель, связанный с минималкой, – размер компенсации работодателям за трудоустройство определенных категорий граждан.
С 1 апреля 2024 размер компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца составит 8000 грн (50% фактических расходов) на оплату труда, но в пределах размера МЗП).
Компенсация за трудоустройство молодежи среди зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет – у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место; уволенных со срочной военной/альтернативной службы – на первое рабочее место) увеличится до 4000 грн (не более 50% МЗП).
Компенсация за трудоустройство граждан, находящихся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца и имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве или находящихся в статусе зарегистрированного безработного свыше 6 месяцев повысится до 3520 грн (не более двойного размера минимального ЕСВ).
Компенсация за трудоустройство ВПЛ – 8000 грн. Продолжительность выплат составляет не более 3 месяцев, для людей с инвалидностью не более 6 месяцев.
Компенсация расходов работодателя на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости ВПЛ увеличится до 16 тыс. грн.
Количество получателей денежной помощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) существенно уменьшилось после вступления в силу новых правил. Выплаты продлили автоматически только отдельным категориям (пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 группы, дети-сироты, тяжелобольные дети, родители-воспитатели и приемные родители).
Остальным ВПЛ в марте нужно было подать заявление для переназначения помощи, в то же время условия для получения компенсации на проживание ужесточились.
Однако в конце месяца Кабмин внес некоторые изменения в порядок выплат переселенцам. Срок подачи заявления продлили до 30 апреля 2024 года. При этом ВПЛ, которые будут оформлять документы в апреле, получат помощь и за март.
Также правительство расширило перечень лиц, которым могут быть назначены выплаты еще на 6 месяцев после подачи заявления:
Для еще нескольких категорий получателей помощь назначат на основании размера дохода (на одного члена семьи среднемесячный доход составляет до 9444 грн):
ВПЛ, которые не работают и не ухаживают за детьми или лицами с инвалидностью, после назначения помощи должны содействовать своей занятости: в течение 2-х месяцев стать на учет в Центр занятости; зарегистрироваться как ФЛП и начать соответствующую деятельность; получить пособие на обретение экономической самостоятельности; микрогрант, ваучер на обучение.
С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину можно будет только после регистрации в онлайн-системе. Заканчивается переходный период, когда волонтерам, общественным организациям и благотворительным фондам разрешалось использовать как бумажные декларации, так и цифровую систему. Единственным инструментом учета гуманитарки будет Автоматизированная система регистрации.
Как отмечают в Минсоцполитики, введенные изменения должны сделать процедуру ввоза и учета помощи более удобной и прозрачной для всех.
Цифровой механизм позволит видеть все движение гуманитарки от попадания ее в Украину в распределение. Также будет возможность отслеживать, что планируется к завозу, предотвращать удвоение помощи и направлять ее туда, где в этом наибольшая потребность.
В Украине продолжается регистрация на участие в Национальном мультипредметном тестировании (НМТ). Последний день для прохождения процедуры – 11 апреля 2024.
Весь процесс происходит онлайн, и теперь он стал удобнее, ведь в конце марта появилась возможность использовать "Дию" для загрузки личных данных.
Регистрация начинается с создания персонального кабинета на портале Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). При этом выпускнику обязательно нужно предоставить копии паспорта и карты налогоплательщика.
Если ранее вводили информацию вручную и загружали цифровые копии документов, сейчас процедуру можно пройти быстрее через "Дию". Нужно только иметь загранпаспорт или ID-карту.
Пошаговая инструкция по регистрации:
Впоследствии в персональном кабинете должно появиться сообщение об успешной регистрации. Для входа в кабинет также можно использовать "Дию".
Весной в водоемах начинается нерест рыбы, поэтому в апреле 2024 в рыбохозяйственных водных объектах Украины вводится ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Продолжительность этого периода может отличаться в зависимости от региона.
На Днепровском водохранилище запрет начнется с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском и Каменском – 8 апреля.
Рыбалка во время действия запрета возможна только с берега удочкой с крючком с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой.
Кроме того, запрещается передвижение на водоемах всех транспортных средств или моторных судов (за исключением установленных судовых ходов. Также запрещено промышленное рыболовство и подводная охота.
За несоблюдение указанных требований грозит наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.
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