RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зарплата членів тарифної комісії НКРЕКП зросла у 2 рази

Автор: РБК-Україна

Заробітна плата членів тарифної комісії НКРЕКП за 2020 рік зросла у 2 рази до 200 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать декларації 3 з 6 членів комісії, оприлюднені на сайті Нацагентства з протидії корупції (НАЗК).

Так, згідно з декларацією Ольги Бабій, яка відповідальна за тарифи для водоканалів, її середньомісячна зарплата за рік зросла з 69 000 до 148 000 грн.

У цілому за 2020 рік зарплата Бабин склала 1,48 млн грн. Ця сума не враховує 50% премії за останній квартал минулого року

Зарплата ще одного члена комісії Руслана Кайдаша у 2020 році зросла на 85% до 205 000 грн в місяць, у порівнянні з 110 000 грн, які він отримував на посаді члена комісії в листопаді-грудні 2019 року одразу після призначення.

Ольга Кривенко задекларувала 213 000 грн середньомісячної зарплати у 2020 році. Якщо порівняти з 2019 роком, її зарплата зросла на 40%, попри те, що сама Кривенко пішла на зниження, припинивши очолювати комісію і ставши звичайним членом.

Решта три члени НКРЕКП - Валерій Тарасюк, Дмитро Коваленко й Олексій Магда - декларації про доходи ще не оприлюднили.

Нагадаємо, на 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітні плати ще в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік.

Крім заробітної плати, члени НКРЕКП щокварталу виписують собі премії 50% від посадового окладу. Остання така премія була затверджена на засіданні НКРЕКП 16 грудня 2020 року з формулюванням "за особистий внесок в загальні результати роботи комісії".

Згідно з даними НАЗК, виплата цих премій була здійснена в кінці січня 2021 року у розмірі від 208 000 (для Ольги Бабій) і до 229 000 грн (для Олексія Магди).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України декларациязарплата
Читайте також
Рудьковський стверджує, що Семінський систематично вносив в декларацію вкрадене
У Мінфіні розповіли, як будуть контролювати витрати українців після податкової амністії
Прогноз погоди