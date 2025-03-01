Зарегулированный рынок газа угрожает стабильному снабжению следующей зимой, - эксперт

По данным западных медиа, удары по газодобывающим объектам в 2025 году уже привели к падению добычи на 40%. Эксперт отмечает, что это значительно обострило проблему баланса газа в Украине.

"В прошлом году стратегией Нафтогаза и правительства было пройти зиму на запасах газа собственной добычи - объемы импорта газа в течение прошлого года были минимальными... Однако на следующую зиму полагаться только на собственную добычу уже не удастся, а вместо этого нужно думать об организации импорта нужных объемов газа в нужные периоды", - отметил Прокип.

По мнению эксперта, организация импорта затруднена из-за того, что действующая модель регулирования цен стала нежизнеспособной.

"Полномасштабная война искривила рынок газа в Украине, не говоря, что он и до того был искажен чрезмерным регулированием через механизмы ПСО (возложение специальных обязанностей на отдельные компании, чтобы субсидировать цену газа для широкой категории потребителей)", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня в Украине действует неэффективная модель, где значительная часть потребителей получает газ по искусственно заниженным тарифам, в то время как реальная стоимость импортного газа может быть в 3-4 раза выше.

Он предостерег, что сохранение такой модели может привести к ситуации, когда даже при наличии технических возможностей для импорта газ физически не будет поставляться в страну из-за экономической невыгодности.

"Уже сегодня надо думать как проходить следующую зиму. Фактически у нас происходит смена парадигмы от "пройти зиму на собственном газе" до "вовремя импортировать нужные объемы газа". А проблемой является то, что точно спланировать потребность в импорте будет крайне сложно", - резюмировал эксперт.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что отопительный сезон 2025-2026 годов рискует стать серьезным вызовом для энергосистемы из-за регуляторных препятствий и подорожания газа в Европе.