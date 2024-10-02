Зарегулированность и финансовая непредсказуемость энергорынка мешает строить зеленую генерацию, - инвестор

"Украинский энергорынок является одним из наиболее зарегулированных и одновременно непредсказуемых секторов украинской экономики. За прошлый год Регулятор пересмотрел ценные ограничения дважды, и уже один раз – в этом году, привлекая игроков менее чем за неделю", – сказала Рыбачук.

По ее словам, также во втором квартале были внесены существенные изменения в происходящее ценообразования на балансирующем рынке, что существенно повлияло на экономику действующих и новых проектов.

При этом она отметила, что в Украине пока отсутствуют средне-(полгода-год) и долгосрочные инструменты (1-5+ лет) продаж электроэнергии. Да, государственная генерация предлагает максимум на 1 месяц, а большинство коммерческих игроков довольствуются продажами на день вперед.

"Для банка или инвестора нет на то гарантии, а даже обнаружения о том, по какой цене и кому он будет продавать энергию в следующем году", - подчеркнула Рыбачук.

По ее мнению, ВИЭ-проекты имеют окупаемость от 6 до 10 лет, при этом 1-2 года они строятся. Решиться вложить инвестиции в столь длинный горизонт — тяжело.

"Нужны хотя бы ориентировочные коридоры цен, чтобы ориентироваться на денежный поток, риски, размер кредита и дать инвесторам какие-то гарантии, что проект выживет и будет доходным", - отметила управляющая директор.

Рыбачук уточнила, что фактически после присоединения к ENTSO-E и ряда либерализационных действий корреляция между украинскими и соседними европейскими энергорынками на уровне 85%.

"То есть нам нужно активнее продолжать интеграцию и уже использовать европейские инструменты продаж. Но на сегодняшний день переход на средне- и долговременные механизмы работы рынка массово невозможен, пока государство как основной рыночный мейкер не станет развивать такие инициативы и направлять рынок к лучшим практикам", - подытожила она.

Как сообщалось ранее, по мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.

В то же время в USAID отмечают, что нерешение проблемы долгов за производимую зеленую электроэнергию в Украине и на балансирующем рынке уменьшает заинтересованность инвесторов в строительстве новых мощностей энергетики в стране.