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Зарегулированность рынка электроэнергии мешает строительству новых электростанций, – инвестор

Фото: зарегулированность рынка электроэнергии мешает строительству новых электростанций (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Зарегулированность рынка электроэнергии не позволяет финансово покрывать строительство новых электростанций.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемых энергетики Игорь Тынный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"У нас зарегулированный рынок (электроэнергии – ред.) и те цены, которые есть сейчас, возможности финансирования не покрывают. То есть я не смогу построить электростанцию, взять кредит, если я не верну эти деньги хотя бы за 8, 10, 12 лет. Соответственно бизнес почти ничего не строит", - сказал он.

Тинный пояснил, что сейчас новые мощности строят только промышленные предприятия, которые хотят в дальнейшем работать в условиях ограничения электроснабжения.

"Других реальных проектов, к сожалению, сейчас нет", – подчеркнул Тынный.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.

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Нафтогаз УкраиныЭлектроэнергия