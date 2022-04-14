ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Заробляють на чужій крові". Зеленський розкритикував країни ЄС за купівлю нафти РФ

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 квітня 2022 20:50
"Заробляють на чужій крові". Зеленський розкритикував країни ЄС за купівлю нафти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, в "зароблянні грошей на чужій крові". Глава держави додав, що сьогодні це вже не питання бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу BBC.

В інтерв'ю Зеленський виділив Німеччину та Угорщину. Глава держави звинуватив керівництво цих країн у блокуванні спроб ввести ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Росія від цих постачань може у 2022 році отримати до 326 млрд доларів.

"Деякі з наших друзів і партнерів розуміють, що зараз інший час, що це вже не питання бізнесу і грошей", - уточнив Зеленський, додавши, що заборона на російську нафту і газ - це питання виживання України.

Нагадаємо, раніше ЄС закрив лазівку, що дозволяла європейським урядам постачати зброю в Росію.

Зазначимо, Офіс президента України днями анонсував шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії, який може заборонити імпортувати нафту і газ з РФ.

Війна Росії проти України йде 50-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні