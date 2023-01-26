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Запустил фейерверк во время тревоги. В Одессе задержали нарушителя

Фото: в Одессе задержали нарушителя, запустившего салют во время тревоги (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В среду, 25 января, во время ракетной угрозы и "прилетов" по Днепру и Запорожью в Одессе запустили фейерверк. Правонарушителя уже задержали полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"Вчера во время ракетной опасности в г. Одесса на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди", - рассказал он.

По словам Марченко, правонарушитель уже задержан полицейскими, он во всем признался.

"Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще пол беды, но если он сделал это специально, это уже будет совсем другая история", - добавил глава Одесской ОВА.

Напомним, ранее в Киеве задержали нарушителя, решившего "развлечь" жителей Подола, и в новогоднюю ночь на улице Константиновской запустил салют.

Как известно, во время военного положения власти ряда регионов Украины приняли решение запретить использование и продажу пиротехнических изделий.

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