Запустил фейерверк во время тревоги. В Одессе задержали нарушителя

В среду, 25 января, во время ракетной угрозы и "прилетов" по Днепру и Запорожью в Одессе запустили фейерверк. Правонарушителя уже задержали полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Максима Марченко.
"Вчера во время ракетной опасности в г. Одесса на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди", - рассказал он.
По словам Марченко, правонарушитель уже задержан полицейскими, он во всем признался.
"Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще пол беды, но если он сделал это специально, это уже будет совсем другая история", - добавил глава Одесской ОВА.
Напомним, ранее в Киеве задержали нарушителя, решившего "развлечь" жителей Подола, и в новогоднюю ночь на улице Константиновской запустил салют.
Как известно, во время военного положения власти ряда регионов Украины приняли решение запретить использование и продажу пиротехнических изделий.
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