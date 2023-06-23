Запустили ракеты из вертолета. Россияне обстреляли Сумскую область

Приграничье Сумской области подверглось обстрелам со стороны российских оккупационных войск. В результате за день в регионе произошло 50 взрывов
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.
По данным ОВА, россияне совершили 12 обстрелов приграничья.
По Белопольской общине с территории России с вертолета был осуществлен пуск четырех ракет. Также был минометный обстрел.
В Середино-Будской громаде был зафиксирован минометный обстрел, в результате которого было повреждено частное домовладение.
В Шалыгинской громаде враг сбросил 7 мин и совершил обстрел из артиллерии.
В Великописаревской громаде с российского беспилотника был осуществлен сброс 1 ВОГ. Также был обстрел из СПГ-9.
В Хотинской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, а в Зноб-Новгородской был осуществлен минометный обстрел.
Сумская область граничит с Россией, поэтому оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию области. Однако благодаря украинским военным весной прошлого года все захваченные территории были возвращены под контроль Украины.
После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Каждый день военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.
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