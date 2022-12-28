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Запускают три волны дронов. Военные объяснили российскую стратегию массовых атак

Фото: россияне во время атак запускают три волны дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне во время массовых атак запускают три волны дронов-камикадзе. Таким образом РФ пытается уничтожить украинскую ПВО и нанести удары по критическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подтвердила, что оккупанты начали использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине. Об этом свидетельствует маркировка на вражеских беспилотниках.

По словам Гуменюк, россияне во время массированных атак запускают сразу три волны дронов.

"Мы видим, что они применяют массированные дроновые атаки соответствующими волнами, поскольку направляют их в том числе и против средств противовоздушной обороны... Первую волну они запускают именно для выявления средств ПВО, вторая волна - чтобы ударить по этим объектам, системам ПВО. Уже третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры, которые были целью поражения", - сказала Гуменюк.

Напомним, Наталья Гуменюк также предупредила, что оккупанты могут бить по Украине ракетами "Калибр" с кораблей, которые находятся в пунктах базирования.

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