Запуск космічного телескопа James Webb знову відклали через проблеми зі зв'язком

Телескоп James Webb, який розробляли європейське і канадське космічні агентства, а також NASA, планують запустити не раніше 24 грудня. Це пов'язано з проблемами зі зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com .

"Команда інженерів космічного телескопа James Webb працює над проблемою зв'язку між телескопом і ракетою-носієм. Це відстрочить дату запуску не раніше п'ятниці, 24 грудня", – йдеться в повідомленні NASA.

При цьому уточнюється, що додаткова інформація буде доступна 17 грудня.

Відзначимо, що вперше запуск James Webb був запланований на 2007 рік. Однак у 2021 році його запуск відкладали щонайменше три рази.

Спочатку старт місії James Webb планувався на 18 грудня. Фахівці готувалися пристикувати James Webb до адаптера ракети-носія Ariane 5, використовуваного для інтеграції апарату з верхнім щаблем ракети. Однак в результаті раптового і незапланованого відстібання одного з стяжних затискачів, який утримує телескоп прикутим до адаптера, по всьому телескопу пройшла вібраційна хвиля. Через це запуск знову перенесли.