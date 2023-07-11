RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приглашения в НАТО для Украины в Вильнюсе не будет, - посол Литвы в Альянсе

Фото: посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулёнис (twitter-com-laisvoji_banga)
Автор: Наталия Гурковская

Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе. При этом будет определена более четкая процедура, при каких условиях оно может быть предоставлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Литвы в НАТО Дейвидаса Матулиониса, передает Žiniai Radio.

"А относительно этого приглашения - да, приглашения в Вильнюсе не будет, но будет установлена гораздо более четкая процедура относительно того, как это приглашение может появиться, когда будут соответствующие условия", - сказал он

Отвечая на вопрос о том, что формулировка, согласно которой Украина сможет стать членом НАТО только после окончания войны, может побудить Россию специально затягивать военные действия, Матулионис заявил: "Именно это и не будет сказано (на саммите, - ред.), поскольку мы также ясно представляем себе, что это будет означать".

Украина и НАТО

В Вильнюсе уже стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что страны-члены НАТО достигли консенсуса в вопросе исключения плана действий по членству (ПДЧ) с пути Украины к вступлению в Альянс. В то же время, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, приглашение союзники могут предоставить тогда, когда согласуют, что условия членства Украины отвечают необходимым потребностям. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО