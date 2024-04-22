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По приглашению Кличко в Киев приехал мэр Гамбурга: передал автобусы и "скорые"

Фото: по приглашению Кличко в Киев приехал мэр Гамбурга (t me)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Гамбурга Петером Ченчером и рассказал о новой партии помощи, которую получила украинская столица от немецкого города-побратима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"По моему приглашению Киев посетил Петер Ченчер - мэр Гамбурга, города, который стал побратимом нашей столицы в апреле 2022. Киев получил от Гамбурга новую партию помощи - 3 городских пассажирских автобуса Mercedes - с низким полом и современным салоном, системой кондиционирования. В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты. А также мы получили 3 современных кареты скорой помощи Mercedes", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также рассказал, как Гамбург поддерживает Киев во время войны и выразил благодарность немецким партнерам за помощь.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину Гамбург приютил 45 тысяч украинцев, которые спасались от войны. Также за это время город предоставил Киеву большое количество гуманитарной помощи, медицинских средств. Всего с начала полномасштабной войны Гамбург предоставил Киеву 6 современных пассажирских автобусов и 9 "скорых", - отметил Кличко.

Отдельно он подчеркнул, что в ближайшее время в Киев поступят еще несколько автобусов от Гамбурга.

Напомним, ранее сообщалось, что Кличко договорился с мэром Берлина Каем Вегнером о протезировании 60 украинских раненых защитников в военном госпитале Берлина и обучении украинских техников-протезистов.

Первые 13 раненых бойцов уже прибыли в немецкую столицу для лечения.

 

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