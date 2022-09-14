Заборони та забобони під час проведення чемпіонату світу в Катарі

21 листопада в Катарі розпочнеться черговий чемпіонат світу з футболу, який цього разу буде доволі незвичним. По-перше, турнір вперше проходитиме взимку, а не влітку, по-друге, фанам доведеться брати до уваги суворі закони країни, що приймає гостей. Детальніше про це та багато іншого, що варто знати про чемпіонат світу з футболу 2022, ви знайдете у цій статті.

Зимовий чемпіонат

Чемпіонат Світу 2022 вперше проходитиме взимку. Причиною тому є те, що погода в Катарі сягає 40+ градусів влітку і лише 20+ градусів взимку. Таким чином, організатори планують уникнути небезпечної спеки, яка може зашкодити спортсменам.

Заборона алкоголю

Алкоголь як такий не заборонений у Катарі, але вживання його у громадських місцях є серйозним злочином, за який можна отримати тюремний термін до 6 місяців. Влада Катару пообіцяла створити сприятливі умови для фанів, як от можливість купувати та споживати алкоголь у спеціально призначених зонах. Втім, вболівальникам рекомендують споживати алкоголь в помірній кількості, щоб уникнути проблем.

Дрес-код без шортів і міні-спідниць

Оскільки Катар є країною з консервативними поглядами, правила дрес-коду є доволі суворими. І хоча до туристів ставляться з розумінням і не вимагають від них покривати тіло з голови до ніг, все ж певних правил варто дотримуватися. Попри можливу спеку, не варто брати з собою речі, які лишають коліна або плечі відкритими. Це стосується як чоловіків, так і жінок.

Ставки на спорт - вдома

Гемблінг у будь-якій формі заборонений у Катарі, покарання може бути від штрафу до тюремного терміну. Оскільки ставки на футбол від букмекерів з’являються за 2-3 місяці до матчу, вболівальникам радять скористатися режимом “прематч” і зробити ставку до того, як сідати в літак до Катару.

Права ЛГБТ-спільнот

На сьогодні права представників ЛГБТ-спільноти не визнаються урядом Катару і навіть активно виступати за права сексуальних меншин є забороненим. У рамках проведення Чемпіонату Світу влада Катару пообіцяла надання захисту спортсменам, що належать до ЛГБТ-спільноти, втім невідомою залишається ситуація для туристів.