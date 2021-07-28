Заборона на вивезення брухту з України - питання економічної безпеки, - експерт
Металобрухт є стратегічною сировиною для вітчизняної металургії, заборона на його експорт - це питання економічної безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігоря Гужви.
"Металобрухт - це стратегічна сировина сьогоднішнього і завтрашнього дня. Брухт на сьогоднішній день в світі набагато простіше переробляти з точки зору енерговитратності та екології. Ті підприємства, які вже перейшли на переробку металобрухту і на сучасне обладнання - вони вже виграли в часі", - розповів Гужва.
Він підкреслив, що для металургійних підприємств, що перейшли на сучасні технології виробництва, брухт є необхідною сировиною. Тому, щоб зберегти вітчизняну промисловість, слід ввести заборону на вивіз брухту, дефіцит якого вже починають відчувати підприємства.
"Якщо ми хочемо мати свою металургійну галузь, відповідь очевидна: ми повинні забезпечити її сировиною. Якщо ми будемо забезпечувати сировиною нашого конкурента, то наші підприємства будуть простоювати, а конкурент - отримувати сировину, випускати аналогічну продукцію і займати наші ринки в Європі і в інших країнах світу", - пояснив Гужва.
За його словами, в Україні десятки підприємств критично залежать від металобрухту, тому є серйозні підстави для введення заборони на його експорт.
"Для нас це стратегічна сировина. І від нього вже всі економічні - це зайнятість, податки і т.д. Моя відповідь очевидна - забороняти треба (експорт брухту - ред.). І це обгрунтовано - і юридично, і економічно, і екологічно" , - підсумував Гужва.
Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привів до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини.
У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.
У той же час голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.