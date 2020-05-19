Среди НГО, позиционирующих себя как участники
антитабачной кампании, следует упомянуть еще ОО "Центр демократии и верховенства
права".
Примечательно, в части антитабачной кампании Тарас Шевченко,
директор ОО "Центра демократии и верховенства права", и Петр Король, юрист этой же ОО, получают
средства в качестве экспертов именно от ОО "Центр гражданского представительства "Життя".
Стоит отметить, что информационные кампании, которую зачастую ведут подобные
организации, а также их эффективность в части борьбы с табакокурением вызывают существенные
сомнения. И вопрос даже не в том, что законопроекты, которые они активно продвигают в
парламенте, регулярно не поддерживаются народными депутатами – активисты списывают это на
лоббистские усилия табачных компаний в Украине.
Так, по утверждениям ГО "Життя",
лоббисты приложили максимум усилий, чтобы парламент так и не принял антитабачные законопроекты
№2820
и № 4030а
, которые
якобы полностью соответствуют международным стандартам защиты от табака и поддержаны Минздравом
и ВООЗ.
Первый из этих проектов касается, среди прочего, запрета на производство
пачек со скошенными краями, а второй - запрета видимой выкладки сигарет (оба документа
предшествовали законопроекту №2813 - поскольку они так и не были приняты, появился новый
проект). Почему же Верховная Рада их отклонила?
Чтобы понять это, достаточно
посмотреть выводы по этим законопроектам, которые сделало Главное научно-экспертное управление
Аппарата Верховной Рады Украины, из которых следует, что вопрос, в первую очередь, в их крайне
низком качестве.
Так, по законопроекту №2820 приведу лишь несколько цитат:
"Некоторые из предложенных определений терминов требуют уточнений, поскольку не в полном
объеме раскрывают их основные признаки"; "Один из концептуальных недостатков этого
законопроекта заключается в том, что его положения не соответствуют принятым требованиям
законодательной техники по стилю, языку и оформлению содержания закона. Вследствие этого
значительная часть его положений не соответствует базовым положениям теории
законотворчества, в частности по юридической определенности, ясности, недвусмысленности норм
закона"; "В законопроекте наблюдаются внутренние противоречия, которые могут привести к
путанице при применении закона на практике"; "Законопроект имеет технико-юридические
недостатки. В частности, редакции отдельных норм характеризуется чрезмерной детализацией,
что не свойственно текстам законов, регулирующих важнейшие общественные отношения".
Чтобы не приводить сокрушительные цитаты по законопроекту №4030а, упомяну лишь
последний абзац: "Обобщающий вывод: по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект
целесообразно вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку".
Борцы с курением продолжали обвинять лоббистов, но им было как-то неудобно объявлять
лоббистом табачных компаний председателя научно-экспертного управления ВРУ.
Определенный цинизм таких обвинений заключается в том, что даже при существовании и мощности
лоббистов от табачных компаний в конце 2016 года через парламент успешно прошел законопроект о
ежегодном - можно уже сейчас уверенно говорить - чрезмерно быстрым повышении акцизных ставок на
табачные изделия. Табачные компании поддержали такой рост.
А само решение о
ежегодном повышении акцизов активисты постоянно объявляют своим главным достижением, приписывая
его принятие, конечно, себе, хотя на самом деле Украина как государство выполняет свои
обязательства перед ЕС, к которому наша страна выбрала свой внешнеполитический курс, поэтому все
проекты законов о повышении акцизов готовились правительством, а не активистами.
Антитабачные активисты предлагали и другие дополнения
к ежегодному плану поднятия акцизных ставок: например, ежегодную индексацию дополнительно к
20-процентному увеличению акцизных ставок, а также привязку ставок акциза к евро. Последнее
предложение уникально - даже в странах ЕС, где желаемый минимальный уровень акциза зафиксирован
в евро, страны с собственной валютой (не евро), устанавливают ставки в собственной валюте.
Интересно, что если бы Верховная Рада приняла это предложение ОО "Життя", в 2019 году ставка
акциза на сигареты уменьшилась бы из-за роста курса гривны относительно евро.
Проблема значительной части таких НГО еще и в том, что для отчетности и получения
новых грантов они должны демонстрировать активность в продвижении инициатив, даже если
объективно они неэффективны и могут нести вредные последствия для экономики и общества.
Стоит отметить, что в каждой сфере деятельности общественных организаций таких
примеров множество. Если брать "антитабачные" НГО, то, например, уже с помощью нескольких
законопроектов могут появится ограничения на формы пачки сигарет. Вряд ли, это как-то повлияет
на то, почему начинает и почему не бросает курить человек.
Хотя, если такой запрет
введут, то табачным компаниям нужно будет тратить средства на переоборудование производства,
сокращать свой экспорт в европейские страны, где таких ограничений нет. А это, помимо сокращения
прибыли этих компаний, приводит к уменьшению налоговых поступлений в госбюджет Украины.
Те же ограничения по выкладке сигарет, которые в других странах не доказали свою
эффективность, точно убьют легальный малый бизнес и будут стимулировать нелегальную
торговлю.
Такого же рода предложения к внедрению одинакового цвета для всех
марок сигарет и всех производителей. На нелегальную торговлю и производителей контрафакта,
которые не платят налоги, это, скорее, повлияет положительно. Потому что они как не работали в
правовом поле, так и не будут, зато получат дополнительное конкурентное преимущество.
Антитабачные НГО давят на парламент и правительство, организовывая акции под ВР и Кабмином,
обвиняя табачные компании в том, что они убивают нацию. Но есть и другой аспект – подобные акции
против табачной отрасли, как и против любой другой легальной отрасли, - ведут борьбу с легальным
рынком, с компаниями, которые соблюдают все законы и платят все налоги.