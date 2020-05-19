С точки зрения наполнения государственного бюджета акцизный налог является пятым по величине источником доходов (с учетом ЕСВ).



Обложение акцизным налогом табачных изделий в Украине предусматривает следующие элементы:



абсолютная (специфическая) ставка налога, которым облагается количество продукции в натуральном измерении (пачки, штуки, килограммы и т.д.);



относительная (адвалорная)ставка налога устанавливается в процентном или кратном отношении к единице стоимости товара;



минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с сигарет, выраженное в твердой сумме за 1000 штук сигарет одного наименования;



максимальные розничные цены- цены, установленные производителями или импортерами табачных изделий с учетом всех видов налогов (сборов);



акцизный налог с реализации сигарет, табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака- взимается по ставке 5% от цены реализации, с учетом всех налогов (сборов), но без акциза на реализацию в розничной торговле.



В части табака и табачных изделий, согласно Налоговому кодексу Украины, к подакцизным товарам относятся табачное сырье, табачные отходы, сигары и сигариллы, сигареты без фильтра и с фильтром, табак и заменители табака.



Электронные сигареты, сменные картриджи и жидкости к ним не считаются подакцизными товарами согласно Директиве ЕС. Каждая страна ЕС самостоятельно определяет, устанавливать или нет акциз на электронные сигареты или жидкости к ним. Поэтому в ЕС не существует минимального акцизного налога на эти товары и, соответственно, нет требований по гармонизации таких ставок акциза.



Исчисление сумм акцизного налога с табачных изделий (сигарет) в Украине осуществляется одновременно по адвалорными и специфическим ставкам. С 2013 года адвалорная ставка акцизного налога на сигареты с фильтром и без фильтра составляет 12%.



С 2015 года было унифицировано налогообложение сигарет без фильтра (папиросы) и с фильтром на едином уровне: специфическая ставка - 227,33 грн / 1000 шт. и минимальное акцизное налоговое обязательство - 304,11 грн.



В течение 2016 - 2017 годов оно возросло на + 40% ежегодно: специфическая ставка - до 318,26 грн и 445,56 грн; минимальное акцизное налоговое обязательство - до 425,75 грн и 596,05 грн соответственно.



Основные принципы гармонизации налогообложения табачных изделий в пределах ЕС урегулированы Директивой Совета ЕС № 2011/64/ЕС от 21 июня 2011 г. о структуре и ставке акцизного налога на табачные изделия. В соответствии с ними, с 1 января 2014 года общий акцизный налог на сигареты должен составлять не менее 60% средневзвешенной розничной цены продажи сигарет и не менее 90 евро за 1000 сигарет, независимо от цены. Государства-члены обязались постепенно увеличивать акцизные налоги с целью достижения указанных требований.



Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС (статьи 352-353) предусмотрено "постепенное сближение акцизных ставок на табачные изделия, насколько это возможно, учитывая ограничения регионального контекста, в том числе, путем диалога на региональном уровне и в соответствии с Рамочной конвенцией ВООЗ по борьбе против табака 2003 года".



Основные евроинтеграционные новации акцизного налогообложения реализованы Законом Украины от 07.12.2017 г. № 2245-VIII. Им установлен восьмилетний график увеличения специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий в 2025 году на + 20% ежегодно до достижения минимального стандарта ЕС.



При этом от Украины не требуют немедленно до 2025 года повысить ставки акциза до минимального уровня, предусмотренного для стран ЕС. Такой график повышения должен быть согласован с Европейской комиссией, и сегодня консультации о размере ставок акциза между Украиной и ЕС не ведутся.



Планом-графиком в 2018 году к росту + 20% была добавлена индексация +9,7% (ИПЦ декабрь к декабрю предыдущего года). Таким образом, рост составил +29,7%: специфическая ставка - до 577,98 грн и минимальное обязательства в 773,2 грн за 1000 штук.



Законом Украины № 2628-VIII от 23.11.2018 с планом-графиком роста на + 20% со второго полугодия 2019 г. была дополнительно проведена индексация специфической ставки акциза на +9,0% ИПЦ. Согласно этой же логике повышены на +9,0% все годовые значения ставок до 2025 года.



Но при этом алгоритм повышения акцизных ставок с возможной индексацией на ИПЦ может привести к тому, что в случае меньших темпов роста курса евро к гривне по сравнению с ИПЦ, акцизные ставки на табачные изделия до 2025 года могут существенно превысить вышеуказанные требования Директивы № 2011/64/ЕС по ставкам акцизов на табачные изделия. По разным оценкам, они могут составлять в пределах 120 евро за 1000 сигарет.



Кроме того, рост акцизов происходит и будет происходить темпами в разы большими, чем рост доходов населения. Соответственно, домохозяйства курильщиков, которые не могут избавиться от вредной зависимости, будут страдать от недостатка средств. Это противоречит логике и практике реализации Директивы ЕС, которые при внедрении политики содействия уменьшению курения, учитывают социальный аспект, связанный с реальным уровнем доходов населения.

