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РБК-Украина

Столпы экономики:
кто и как регулирует табачную промышленность

Перерабатывающая и добывающая промышленности, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля, а с недавних пор еще и IT - на этих "столпах" держится экономика Украины. Их вклад в ВВП является одним из наиболее весомых и суммарно достигает 40%. Поэтому во время экономических кризисов и политических потрясений состояние этих отраслей непосредственно влияет на всю экономику страны и на каждого ее гражданина в отдельности. Экономический кризис мы переживаем именно сейчас.

К сожалению, экономическая политика предыдущего правительства привела к падению промышленного производства и росту дефицита госбюджета. Нынешнее правительство "тушит пожар" кризиса, который усилился с началом пандемии Covid-19. И от того, насколько взвешенные решения будет принимать исполнительная и законодательная ветви власти, зависят буквально все и всё. Но самое важное, чтобы взвешенные решения, рассчитанные на рост экономики, принимались постоянно.

Различные отрасли работают и развиваются по-разному. Но, если вспомнить, какую монетарную политику проводил Национальный банк в конце прошлого - начале этого года, то окажется, что регулятор своими решениями вполне может сократить выручку всех экспортеров из лучших побуждений - удержать инфляцию путем усиления гривны.

Мы можем вспомнить, как в конце 2019 некоторые народные депутаты подали проект закона, согласно которому вводились фиксированные торговые наценки для табачных компаний и дистрибьюторов. Эта инициатива впервые в истории собрала за одним столом на пресс-конференции руководителей четырех международных табачных компаний, которые в один голос предупредили, что остановят производство (или даже уйдут из Украины), если такое решение будет принято. Некоторые из компаний так и сделали, прекратив работу на несколько дней. В результате бюджет недосчитался нескольких миллиардов гривен в виде налогов. Лишь вмешательство президента Владимира Зеленского не привело к худшим последствиям.

Упомянутые случаи говорят о том, что вопросы регулирования деятельности этих и других отраслей требуют профессионализма, взвешенности и постоянного диалога со всеми участниками рынков.

Именно табачная промышленность является одной из самых зарегулированных, но, в то же время, дает один из крупнейших вкладов в украинскую экономику. Это та отрасль, в которой многие чувствуют себя экспертами и ведут себя как общественные активисты, а потому, говоря о спасении здоровья нации, нередко производят "законодательный спам", который как минимум бесполезен, как максимум - катастрофически разрушителен.

Кто основные игроки табачного рынка, как их регулируют, кто и как с ними борется и как было бы разумно обращаться с отраслью, которая дает стране миллиарды? Об этом детальнее в исследовании экономиста, главы Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука.
Доля и влияние табачной отрасли на украинскую экономику
Производство табачных изделий в Украине почти полностью обеспечивают пять производителей, четыре из которых принадлежат транснациональным корпорациям.

- Бритиш Американ Тобакко Украина, в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины компания в 2016 занимала 4 место (11,1 млрд грн), в 2017 - 2 место (14,1 млрд грн), в 2018 - 3 место (16,1 млрд грн), в 2019 году. - 7 место (13,9 млрд грн).

British American Tobacco (BAT) Украина - первое предприятие с иностранными инвестициями в табачной отрасли Украины, которое было основано в 1993 г. на базе Прилуцкой табачной фабрики. Компания входит в состав Группы British American Tobacco.

- Филип Моррис Украина в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины компания в 2016 занимала 3 место (11,7 млрд грн), в 2017 - 3 место (13,5 млрд грн), в 2018 - 5 место (14,8 млрд грн), в 2019 году. - 3 место (17,2 млрд грн).

Philip Morris International (PMI) вышла на украинский рынок в 1994 году. На сегодняшний день компания имеет современную фабрику в поселке Докучаевское Харьковской области.

- JTI Украина в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины занимала в 2016 году 7 место (7,6 млрд грн), в 2017 - 8 место (9,5 млрд грн), в 2018 - 7 место (9,7 млрд грн ), в 2019 году. - 9 место (12,5 млрд грн).

Japan Tobacco International (JTI) - международная табачная компания, работает в Украине с 1993 г. на производственных мощностях Кременчугской табачной фабрики.

- Империал Тобакко Украина - в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины компания занимала в 2016 г 11 место (6,2 млрд грн), в 2017 - 11 место (7,5 млрд грн), в 2018 - 11 место (7,4 млрд грн), в 2019 году - 12 место (7,1 млрд грн).

Imperial Tobacco в Украине является частью международной компании Imperial Brands. Она имеет свое производство в Украине - Киевскую табачную фабрику.

Эти четыре компании входят в ТОП-20 налогоплательщиков наряду с такими гигантами украинской экономики, как "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", "Укртрансгаз","Энергорынок", "Укрэнерго", "Энергоатом","Укрнафта", "Приватбанк", "Киевстар" и "АТБ-Маркет".

- Винниковская табачная фабрика (ранее - Львовская табачная фабрика) ведет непрозрачную политику в отношении своей деятельности и не позволяет налоговикам обнародовать информацию об уплаченных ею налогах. Поэтому налоговики предоставляют только информацию о месте компании в рейтинге крупнейших налогоплательщиков.

Так, по данным ГФС, в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины компания занимала 106 место в 2016 г, в 2017 г. - 40, в 2018 г. - 27 место, а по итогам 2019 г - 31 место.

В 1993 г. на базе Львовской табачной фабрики было создано совместное американо-украинское предприятие ЗАО "Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львов".

В 1998 г. компания полностью перешла под контроль украинских владельцев. В 2016 г. предприятию вернули историческое название - Винниковская табачная фабрика.

Кроме вышеупомянутых компаний, производством табачных изделий занимается ООО "Юнайтед табако", образованное в 2016 г. Расположено в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Предприятие также ведет крайне непрозрачной политику в отношении своей деятельности. Информация об объемах производства и уплаченных налогах отсутствует.
Табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков
Акцизная политика
С точки зрения наполнения государственного бюджета акцизный налог является пятым по величине источником доходов (с учетом ЕСВ).

Обложение акцизным налогом табачных изделий в Украине предусматривает следующие элементы:

абсолютная (специфическая) ставка налога, которым облагается количество продукции в натуральном измерении (пачки, штуки, килограммы и т.д.);

относительная (адвалорная)ставка налога устанавливается в процентном или кратном отношении к единице стоимости товара;

минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога с сигарет, выраженное в твердой сумме за 1000 штук сигарет одного наименования;

максимальные розничные цены- цены, установленные производителями или импортерами табачных изделий с учетом всех видов налогов (сборов);

акцизный налог с реализации сигарет, табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака- взимается по ставке 5% от цены реализации, с учетом всех налогов (сборов), но без акциза на реализацию в розничной торговле.

В части табака и табачных изделий, согласно Налоговому кодексу Украины, к подакцизным товарам относятся табачное сырье, табачные отходы, сигары и сигариллы, сигареты без фильтра и с фильтром, табак и заменители табака.

Электронные сигареты, сменные картриджи и жидкости к ним не считаются подакцизными товарами согласно Директиве ЕС. Каждая страна ЕС самостоятельно определяет, устанавливать или нет акциз на электронные сигареты или жидкости к ним. Поэтому в ЕС не существует минимального акцизного налога на эти товары и, соответственно, нет требований по гармонизации таких ставок акциза.

Исчисление сумм акцизного налога с табачных изделий (сигарет) в Украине осуществляется одновременно по адвалорными и специфическим ставкам. С 2013 года адвалорная ставка акцизного налога на сигареты с фильтром и без фильтра составляет 12%.

С 2015 года было унифицировано налогообложение сигарет без фильтра (папиросы) и с фильтром на едином уровне: специфическая ставка - 227,33 грн / 1000 шт. и минимальное акцизное налоговое обязательство - 304,11 грн.

В течение 2016 - 2017 годов оно возросло на + 40% ежегодно: специфическая ставка - до 318,26 грн и 445,56 грн; минимальное акцизное налоговое обязательство - до 425,75 грн и 596,05 грн соответственно.

Основные принципы гармонизации налогообложения табачных изделий в пределах ЕС урегулированы Директивой Совета ЕС № 2011/64/ЕС от 21 июня 2011 г. о структуре и ставке акцизного налога на табачные изделия. В соответствии с ними, с 1 января 2014 года общий акцизный налог на сигареты должен составлять не менее 60% средневзвешенной розничной цены продажи сигарет и не менее 90 евро за 1000 сигарет, независимо от цены. Государства-члены обязались постепенно увеличивать акцизные налоги с целью достижения указанных требований.

Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС (статьи 352-353) предусмотрено "постепенное сближение акцизных ставок на табачные изделия, насколько это возможно, учитывая ограничения регионального контекста, в том числе, путем диалога на региональном уровне и в соответствии с Рамочной конвенцией ВООЗ по борьбе против табака 2003 года".

Основные евроинтеграционные новации акцизного налогообложения реализованы Законом Украины от 07.12.2017 г. № 2245-VIII. Им установлен восьмилетний график увеличения специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий в 2025 году на + 20% ежегодно до достижения минимального стандарта ЕС.

При этом от Украины не требуют немедленно до 2025 года повысить ставки акциза до минимального уровня, предусмотренного для стран ЕС. Такой график повышения должен быть согласован с Европейской комиссией, и сегодня консультации о размере ставок акциза между Украиной и ЕС не ведутся.

Планом-графиком в 2018 году к росту + 20% была добавлена индексация +9,7% (ИПЦ декабрь к декабрю предыдущего года). Таким образом, рост составил +29,7%: специфическая ставка - до 577,98 грн и минимальное обязательства в 773,2 грн за 1000 штук.

Законом Украины № 2628-VIII от 23.11.2018 с планом-графиком роста на + 20% со второго полугодия 2019 г. была дополнительно проведена индексация специфической ставки акциза на +9,0% ИПЦ. Согласно этой же логике повышены на +9,0% все годовые значения ставок до 2025 года.

Но при этом алгоритм повышения акцизных ставок с возможной индексацией на ИПЦ может привести к тому, что в случае меньших темпов роста курса евро к гривне по сравнению с ИПЦ, акцизные ставки на табачные изделия до 2025 года могут существенно превысить вышеуказанные требования Директивы № 2011/64/ЕС по ставкам акцизов на табачные изделия. По разным оценкам, они могут составлять в пределах 120 евро за 1000 сигарет.

Кроме того, рост акцизов происходит и будет происходить темпами в разы большими, чем рост доходов населения. Соответственно, домохозяйства курильщиков, которые не могут избавиться от вредной зависимости, будут страдать от недостатка средств. Это противоречит логике и практике реализации Директивы ЕС, которые при внедрении политики содействия уменьшению курения, учитывают социальный аспект, связанный с реальным уровнем доходов населения.
Чрезмерно быстрый рост цен на легальные табачные изделия создаст дополнительный спрос на контрафактные и опасные для здоровья курильщиков табачные изделия. Косвенно на это указывают официальные показатели производства табачных изделий в Украине.

По итогам 2018 года падение официальных объемов производства сигарет составило чуть более 9%. В 2019 году их производство по сравнению с 2018 годом сократилось на 19% (при росте на 18% экспорта).Это должно было бы указывать на номинальное уменьшение курения в Украине более чем на 20%.

Часть подобного сокращения объемов производства можно отнести на уменьшение курения и положительные результаты борьбы с контрабандой табачных изделий в странах ЕС.
Представить, что в результате политики повышения акцизов годовые темпы сокращения курения составляли под 20%, невозможно.
Кроме того, это никоим образом не коррелирует с опытом реализации политики противодействия табакокурения в странах Европы.

Также встает вопрос эффективности акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров, введенного с 2015 года в процессе бюджетной децентрализации. Внедрение этого акциза привело к фактически тройному налогообложению одного и того же объекта, поскольку ставка 5% накладывается на стоимость подакцизного товара, включая НДС и акциз, оплаченных ранее производителем/импортером.

Впрочем, внедрение этого налога, ожидаемо, привело к попыткам уклониться от его уплаты. Обнародование информационного материала "Слуга семейного бизнеса" в программе журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" продемонстрировало, как фирмы, связанные с народным депутатом от "Слуг народа" Андреем Холодовым, уклоняются от уплаты акциза по розничной продаже сигарет.

Данные по поступлениям в местные бюджеты от этого акциза демонстрируют падение значения этого налога в 2018-2019 годах. Очевидно, что администрирование его начисления и уплаты требует существенного усовершенствования или вообще отмены.

Еще одним проблемным вопросом является авансовая уплата акциза. Такая практика противоречит законодательству ЕС. В странах ЕС акцизный налог начисляется и уплачивается в момент первой отгрузки готовой продукции, что происходит обычно через 60-75 дней после получения марок акцизного налога.

Существует также вопрос о необходимости противодействия схемам минимизации по уплате акциза с учетом различных ставок акцизов на сигареты и сигариллы. Но этот вопрос, как и налогообложение новейших продуктов (электронные сигареты и ТВЭН), урегулирован законопроектом №1210, который принят парламентом и находится на подписи у президента Украины (с февраля 2020 года).
Нелегальное производство и контрабанда табачных изделий
Сигареты считаются одним из самых распространенных товаров нелегального рынка. Это обусловлено относительно несложным процессом производства и мобильностью оборудования, высокой доходностью производства и продажи необлагаемых табачных изделий, коррупцией в правоохранительных органах, обеспечивающих "прикрытие" реализации табачных изделий незаконного происхождения.

При отсутствии уголовной ответственности за контрабанду сигарет, неэффективном пограничным контролем, а также из-за большой разницы между ставками акцизного налога в соседних странах, проблема незаконной торговли табачными изделиям в Украине будет обостряться.

По данным Счетной палаты,"в течение 2017-2018 годов и I полугодия 2019 года в Украине не создан эффективный государственный контроль над производством и оборотом табака и табачных изделий от производителя или импортера до конечного потребителя, что создавало предпосылки для нелегального производства и оборота этой продукции, а также ее контрабанды".

По данным компании маркетинговых исследований "Kantar", в 2018 году нелегальный рынок этой продукции составил около 4,4%.По итогам 2019 года доля нелегального рынка табачных изделий увеличилась до 6,6% с тенденцией дальнейшего роста. В пересчете на сигареты это составляет более 3,5 млрд штук.
78% нелегальной продукции реализовывались через уличных продавцов, магазины и на открытых рынках. Наибольший объем нелегальной торговли сосредоточен в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой и Одесской областях.

Увеличение ставки акцизного налога на табачные изделия привело к тому, что цены на сигареты растут темпами в разы больше, чем доходы потребителей.В результате реализация табачных изделий, которые ввезли или изготовили в Украине без уплаты налогов, становится все более привлекательной: как источник дешевых сигарет для курящих и как сверхприбыльный бизнес - для нарушителей налогового законодательства.

В СМИ неоднократно обнародовалась информация, свидетельствующая о том, что два легальных производителя табачных изделий осуществляют производство и реализацию табачной продукции, применяя махинации с акцизным налогом (Расследование по Винниковском табачной фабрике и по ООО "Юнайтед Табако").

Исследование нелегального рынка сигарет, проводимого "Kantar", демонстрирует, что большая часть нелегальных сигарет в Украине - продукты с маркировкой For Duty Free Only.

По оценкам экспертов, за последние 3 года уровень нелегальной торговли вырос примерно в 6 раз. Счетная палата считает, что в 2018 году это привело к уменьшению легальных продаж и недополучению поступлений в государственный и местные бюджеты более 2 млрд грн.

Увеличение объемов нелегальной продукции на рынке табачных изделий в 2019 году привело к тому, что, несмотря на общий рост доходов госбюджета от производства и реализации сигарет, объем недополученных доходов в бюджеты всех уровней составил около 4,7 млрд грн.
В Счетной палате убеждены, что изменить ситуацию может внедрение автоматизированной системы контроля над оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) "Электронная акцизная марка". Табачные компании поддерживают это, подчеркивая, что система контроля, которая будет внедряться в Украине, должна быть основана на принципах Директивы 2014/40/ЕС и в дальнейшем соответствовать европейской системе. Она уже предусмотрена Планом мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, одобренному Кабинетом Министров Украины еще в начале текущего года. Впрочем, несмотря на сроки, пока ни один из пунктов Плана не реализован.
Законодательный спам и зарегулированность
Табачная отрасль считается одной из самых зарегулированных в Украине. Так, только за время деятельности народных депутатов 8-го созыва в Верховной Раде было зарегистрировано около 90 законопроектов, которые тем или иным образом касаются табачного рынка.

Народными депутатами 9-го созыва уже зарегистрировано 14 законопроектов, призванных регулировать табачную отрасль. Но, по мнению экспертов, при этом только один из них полностью соответствует Директиве 2014/40/ЕС.
Остальные законопроекты заявляются соответствующими этой Директиве, но таковыми не являются, поскольку в них либо отсутствуют те или иные его положения, или добавлены пункты, которых Директива не требует.При этом предоставляется некорректный перевод Директивы ЕС, убираются переходные периоды для реализации тех или иных требований и тому подобное.

Большинство из этих законопроектов вследствие их низкого качества, сомнительной эффективности предложенных норм, плохого, некомпетентного обоснования, можно считать законодательным спамом.

Как справедливо отмечают эксперты Института будущего, "законодательный спам мешает качественному регулированию тех или иных правовых отношений в обществе. Вместо обработки и принятия действительно важных законопроектов, продвигающих Украину в сторону европейских стандартов, наши народные депутаты, чиновники, ученые Верховной Рады, экспертная среда вынуждены тратить время на изучение всего этого законодательного спама и написание комментариев, замечаний, предложений. Такая ситуация является следствием некомпетентности и лоббизма народных депутатов, желания использовать сам факт регистрации подобных законопроектов для политического пиара".

Что касается табачной отрасли, то народным депутатам достаточно имплементировать положения Директивы 2014/40/ЕС по регулированию производства и оборота табачных изделий, которая содержит много целесообразных, обоснованных, проверенных практикой ограничений для табачной отрасли. Если они, конечно, действительно хотят обеспечить качественную, эффективную и некоррупциогенную систему контроля над оборотом табачных изделий в Украине.

При этом важно отметить необходимость имплементации Директивы в полном объеме - без изменений и дополнений, так как любые придуманные, даже из лучших соображений, изменения могут негативно повлиять на бизнес и экономику страны в целом.Особенно это касается переходных периодов. Внесение изменений в производственный процесс, изменения упаковки и т.д., невозможно сделать за месяц или два, как того требуют большинство украинских законопроектов.

Если классифицировать зарегистрированные сейчас законопроекты о табачной отрасли, то мы можем увидеть, что законодатели хотят сделать, и оценить, насколько все это целесообразно.
Итак, законодателями предлагается следующее:
1
Запретить бренды (Branding Ban), когда все пачки одинакового цвета (зелено-коричневого), а название брендов пишется одинаковым шрифтом.
Следует отметить, что унифицированная упаковка пока внедрена только в семнадцати странах мира, однако ни в одной из них ее применение не привело к снижению распространенности курения выше уровня статистической погрешности.

В то же время запрет брендов упростит и удешевит процесс подделки сигарет (преимущественно внутри страны). С другой стороны, незаконные табачные изделия (прежде всего, ввозимые в Украину вне таможенного контроля или с нарушением таможенного контроля из стран, где стандартизированной упаковки нет) останутся единственными брендированными сигаретами на рынке, что создаст для них дополнительное конкурентное преимущество.

Следует также учитывать риск инвестиционных споров в международных судах против Украины со стороны табачных компаний. Они отмечают, что унифицированная упаковка нарушает принципы и законы рыночной экономики. Создание брендов требует времени и значительных финансовых затрат, поэтому их юридически защищают в свободной рыночной экономике. Нарушение международно-правовых обязательств, в частности Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, создает риски стоимостных и длительных международных споров против страны-нарушителя. Лишение же прав собственности на торговый знак является основанием для инвестиционного спора.
2
Запретить выкладку сигарет- все витрины с сигаретами должны быть закрыты, покупатель выбирает по прейскуранту.
Этот запрет основывается на убеждении, что выкладка табачных изделий побуждает людей, в том числе несовершеннолетних, курить и лишает их мотивации отказаться от курения. Однако в странах, в которых был введен запрет на выкладку продукции, отсутствуют какие-либо научные данные, подтверждающие существенное влияние этого запрета на распространение курения. Но как показывает их опыт, лоббистами и выгодоприобретателями таких ограничений являются большие торговые сети, при этом закрываются небольшие магазины. При этом поступления в госбюджет сокращаются, покупатели не уменьшают курение, зато покупают дешевые сигареты. Кроме того, вполне понятно, это провоцирует рост объемов нелегальной торговли.
3
Отображение на упаковке данных о содержании смол и выбросов от сигарет.
Эксперты табачной отрасли отмечают, что Директива 2014/40/ЕС ограничивает содержание смол и выбросов от сигарет, то есть в сигаретах должно содержаться не больше смол и выбросов, чем это предусмотрено Директивой. Но на пачке этих данных не должно быть, поскольку их указание может вводить курильщика в заблуждение (мол, если смол меньше в конкретных сигаретах, то они менее вредны, что не соответствует действительности)
4
Перекладывание ответственности по контролю над оборотом табачных изделий на производителей.
Очевидно, что систему отслеживания должно обеспечивать государство, а не бизнес или производители табачных изделий.
Сейчас в парламенте лежат два законопроекта (№2719 и №2813), касающихся регулирования табачной отрасли, вокруг принятия которых развернулась основная борьба.

Законопроект №2719 (зарегистрирован народной депутатом Иванной Климпуш-Цинцадзе, фракция "Европейская солидарность") разработан на основе Директивы 2014/40/ЕС и, в основном, соответствует ее положениям. Приводит определения понятий в строгом соответствии с Директивой, не добавляя при этом других определений.

Законопроект предусматривает введение системы прослеживаемости табачных изделий в соответствии с Директивой и возлагает на правительство обязанность принимать решения по реализации отдельных норм.

Законопроект №2813 фактически является альтернативным законопроекту 2719, но по настоянию авторов был зарегистрирован как отдельный.

Целью этого законопроекта является урегулирование тех же аспектов, что и Директива 2014/40/ЕС, но меры предлагаются намного жестче, что существенно превышает ее требования. А принятие решений по реализации норм, прописанных в законопроекте, возложено на Министерство здравоохранения.
Основные отличия этого законопроекта от Директивы 2014/40/ЕС следующие:
- Введение унифицированной упаковки (Plain Packaging): матовая упаковка зелено-коричневого цвета, запрет наносить любые знаки (кроме торговой марки), разрешается только текст, утвержденный КМУ, регламентируются размеры упаковки;

- Запрет округлых и скошенных краев упаковки;

- Запрет упаковок с количеством сигарет большим 20-ти;

- Запрет вкусо-ароматических добавок во всех изделиях, в т.ч. электронных сигаретах (Директива позволяет в электронных сигаретах и новейших табачных изделиях)

- Повышение возраста потребителей табачных изделий и электронных сигарет до 21 года (Директивой не предусмотрено)

- Расширение списка публичных мест, где курение запрещено (предприятия, учреждения, организации, гостиницы, общежития, вокзалы, такси, аэропорты (за исключением специальных мест);

- Запрет видимой выкладки табачных изделий и любых информационных материалов, способствующих продаже табачных изделий - разрешается показывать только отдельный продукт по требованию 21-летнего покупателя, а список имеющихся в продаже изделий должен быть напечатан в черно-белом цвете на листе размером 30х40 см, ограничение рекламы и продвижения (хотя они уже запрещены законодательством Украины), которое намного жестче, чем в Директиве.
Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины в своем заключении по этому законопроекту отмечает необходимость дополнительного внимания к терминологии законопроекта, поскольку она не соответствует требованиям Директивы 2014/40/ЕС.

Обобщающий вывод заключается в том, что по результатам рассмотрения в первом чтении этот законопроект целесообразно вернуть на доработку.

Кстати, следует отметить, что запрет производства пачек с округлыми и скошенными краями не соответствует Директиве ЕС, и ставит под угрозу экспорт из Украины таких пачек в те страны, где подобных ограничений нет. Напомним, что по итогам 2019 года украинская табачная отрасль экспортировала продукции на сумму 437,6 млрд долларов.Готова ли Украина отказаться от этих денег вообще и, в частности, во время финансового кризиса?

То же и в отношении ароматизаторов - они запрещены в Директиве, но со значительными переходными периодами. Прямой запрет - без установления переходного периода - также негативно повлияет на экспорт.

Кроме того, что "законодательный спам" в основном характеризуется отсутствием профессионального диалога с производителями и другими заинтересованными сторонами и не дает ни одного переходного периода или времени на адаптацию к новым правилам- именно это мы и наблюдаем в проекте закона №2813.
Антитабачные организации
Говоря о законодательном спаме и информационных кампаниях, посвященных табачной отрасли, нельзя обойти вниманием общественные организации, которые занимаются проблематикой борьбы с табакокурением.

Вообще вопросы деятельности общественных организаций (ОО), которые еще называются негосударственными организациями (НГО), в Украине и мире требует глубокого изучения.

Первая более-менее серьезная попытка исследовать деятельность НГО в Украине была осуществлена группой ученых во главе с доктором экономических наук, профессором кафедры экономической теории Национального университета "Киево-Могилянская академия" Игорем Бураковским.

В своем исследовании: "Иностранные негосударственные фонды в Украине: направления и масштабы деятельности" авторы отмечают, что в украинском контексте деятельность общественных активистов, неправительственных организаций и частных благотворителей приобретает особое значение.

"Но такой высокий уровень запросов со стороны общества требует от общественных активистов и НГО соблюдения соответствующих морально-этических стандартов и открытости их деятельности. Это позволит обществу лучше понять, что и как делает общественный сектор Украины. Такое понимание является важным фактором обеспечения поддержки обществом общественных инициатив и развития активности граждан в целом. В то же время, это также должно минимизировать риски использования гражданского общества для реализации частных интересов и прикрытия различного рода банальных злоупотреблений", - говорится в исследовании.

Проблема деятельности НГО не только в Украине, но и в целом в мире, заключается в том, что они в значительной мере не являются действительно общественными организациями. В большинстве случаев никого, кроме себя, члены НГО не представляют.

Как правило, значительная часть их активности фактически является деятельностью пиар-агентств и лоббистских компаний, которые имеют возможность получать средства, не платя налоги. Следует также заметить, что довольно часто эти два вида деятельности пересекаются и дополняют друг друга. И часто обеспечивают только собственные, но совсем не общественные интересы.

Для таких общественных активистов главным является умение правильно подготовить документы для получения грантов, а затем качественно отчитаться. Впрочем, эта проблема не чисто украинская, можно сказать, что метастазы этой интернациональной социальной болезни пришли извне.

И все бы еще ничего, если бы не стоял вопрос о постоянном "использовании гражданского общества для реализации частных интересов и прикрытия различного рода банальных злоупотреблений".

Характерно, что активистами таких организаций очень часто являются лица далекие от сферы, в которой они проявляют свою общественную активность.Мы можем наблюдать это в различных сферах деятельности НГО в Украине ( "борьба с коррупцией", "судебная реформа" и т.д.), в том числе и в сфере противодействия курению.

Если говорить об антитабачных организациях, то в Украине фактически главным общественным борцом с курением является "Центр гражданского представительства "Життя". Учредителями которого являются три физических лица.

Именно эта ОО получает львиную долю различных международных грантов, объем которых за последние несколько лет она смогла существенно нарастить. Так, по данным отчетов этой ГО, в течение 2015-2016 годов поступления составили 6 968 240 грн, в 2017 году - 5 387 818 грн, в 2018 году - 9 503 290 грн, из которых две трети пошли на оплату труда непосредственно членам команды и привлеченным экспертам. Отчет за 2019 год эта ОО еще не обнародовала.

В вышеупомянутом исследовании деятельности НГО в Украине и источников их финансирования отмечается: "Информация в СМИ свидетельствует о том, что с 2008 года по 2015 год соответствующее финансирование (антитабачных НГО) составило 2,7 млн долл. США, из которых центр "Життя", который был основным грантополучателем на национальном уровне, получил 1,2 млн долл. США. Отчеты центра "Життя" за 2015-2017 годы содержат информацию об источниках финансирования и структуру расходов организации. В частности, было получено около 10 млн грн. от Кампании за будущее детей без табака (Campaign for Tobacco-Free Kids) и Vital Strategies, являющихся партнерами Инициативы по борьбе против табака. Определенным исключением из общего правила были гранты на борьбу с табаком, профинансированные фондом Блумберга. Гранты выделялись на поддержку внедрения конкретных законодательных решений и (вероятно) были по объему больше, чем аналогичная работа других специализированных инициатив в Украине. При этом отсутствие информации об объеме выделенного финансирования выглядит несколько необычно".

Если говорить о данных отчета за 2018 год, то 71% всех полученных средств поступило от вышеупомянутых Campaign for Tobacco-Free Kids и Vital Strategies.
Среди НГО, позиционирующих себя как участники антитабачной кампании, следует упомянуть еще ОО "Центр демократии и верховенства права".

Примечательно, в части антитабачной кампании Тарас Шевченко, директор ОО "Центра демократии и верховенства права", и Петр Король, юрист этой же ОО, получают средства в качестве экспертов именно от ОО "Центр гражданского представительства "Життя".

Стоит отметить, что информационные кампании, которую зачастую ведут подобные организации, а также их эффективность в части борьбы с табакокурением вызывают существенные сомнения. И вопрос даже не в том, что законопроекты, которые они активно продвигают в парламенте, регулярно не поддерживаются народными депутатами – активисты списывают это на лоббистские усилия табачных компаний в Украине.

Так, по утверждениям ГО "Життя", лоббисты приложили максимум усилий, чтобы парламент так и не принял антитабачные законопроекты №2820 и № 4030а, которые якобы полностью соответствуют международным стандартам защиты от табака и поддержаны Минздравом и ВООЗ.

Первый из этих проектов касается, среди прочего, запрета на производство пачек со скошенными краями, а второй - запрета видимой выкладки сигарет (оба документа предшествовали законопроекту №2813 - поскольку они так и не были приняты, появился новый проект). Почему же Верховная Рада их отклонила?

Чтобы понять это, достаточно посмотреть выводы по этим законопроектам, которые сделало Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины, из которых следует, что вопрос, в первую очередь, в их крайне низком качестве.

Так, по законопроекту №2820 приведу лишь несколько цитат: "Некоторые из предложенных определений терминов требуют уточнений, поскольку не в полном объеме раскрывают их основные признаки"; "Один из концептуальных недостатков этого законопроекта заключается в том, что его положения не соответствуют принятым требованиям законодательной техники по стилю, языку и оформлению содержания закона. Вследствие этого значительная часть его положений не соответствует базовым положениям теории законотворчества, в частности по юридической определенности, ясности, недвусмысленности норм закона"; "В законопроекте наблюдаются внутренние противоречия, которые могут привести к путанице при применении закона на практике"; "Законопроект имеет технико-юридические недостатки. В частности, редакции отдельных норм характеризуется чрезмерной детализацией, что не свойственно текстам законов, регулирующих важнейшие общественные отношения".

Чтобы не приводить сокрушительные цитаты по законопроекту №4030а, упомяну лишь последний абзац: "Обобщающий вывод: по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку".

Борцы с курением продолжали обвинять лоббистов, но им было как-то неудобно объявлять лоббистом табачных компаний председателя научно-экспертного управления ВРУ.

Определенный цинизм таких обвинений заключается в том, что даже при существовании и мощности лоббистов от табачных компаний в конце 2016 года через парламент успешно прошел законопроект о ежегодном - можно уже сейчас уверенно говорить - чрезмерно быстрым повышении акцизных ставок на табачные изделия. Табачные компании поддержали такой рост.

А само решение о ежегодном повышении акцизов активисты постоянно объявляют своим главным достижением, приписывая его принятие, конечно, себе, хотя на самом деле Украина как государство выполняет свои обязательства перед ЕС, к которому наша страна выбрала свой внешнеполитический курс, поэтому все проекты законов о повышении акцизов готовились правительством, а не активистами.

Антитабачные активисты предлагали и другие дополнения к ежегодному плану поднятия акцизных ставок: например, ежегодную индексацию дополнительно к 20-процентному увеличению акцизных ставок, а также привязку ставок акциза к евро. Последнее предложение уникально - даже в странах ЕС, где желаемый минимальный уровень акциза зафиксирован в евро, страны с собственной валютой (не евро), устанавливают ставки в собственной валюте. Интересно, что если бы Верховная Рада приняла это предложение ОО "Життя", в 2019 году ставка акциза на сигареты уменьшилась бы из-за роста курса гривны относительно евро.

Проблема значительной части таких НГО еще и в том, что для отчетности и получения новых грантов они должны демонстрировать активность в продвижении инициатив, даже если объективно они неэффективны и могут нести вредные последствия для экономики и общества.

Стоит отметить, что в каждой сфере деятельности общественных организаций таких примеров множество. Если брать "антитабачные" НГО, то, например, уже с помощью нескольких законопроектов могут появится ограничения на формы пачки сигарет. Вряд ли, это как-то повлияет на то, почему начинает и почему не бросает курить человек.Хотя, если такой запрет введут, то табачным компаниям нужно будет тратить средства на переоборудование производства, сокращать свой экспорт в европейские страны, где таких ограничений нет. А это, помимо сокращения прибыли этих компаний, приводит к уменьшению налоговых поступлений в госбюджет Украины.

Те же ограничения по выкладке сигарет, которые в других странах не доказали свою эффективность, точно убьют легальный малый бизнес и будут стимулировать нелегальную торговлю.

Такого же рода предложения к внедрению одинакового цвета для всех марок сигарет и всех производителей. На нелегальную торговлю и производителей контрафакта, которые не платят налоги, это, скорее, повлияет положительно. Потому что они как не работали в правовом поле, так и не будут, зато получат дополнительное конкурентное преимущество.

Антитабачные НГО давят на парламент и правительство, организовывая акции под ВР и Кабмином, обвиняя табачные компании в том, что они убивают нацию. Но есть и другой аспект – подобные акции против табачной отрасли, как и против любой другой легальной отрасли, - ведут борьбу с легальным рынком, с компаниями, которые соблюдают все законы и платят все налоги.
Очевидно, что бороться нужно не с прозрачными компаниями, а с теми, кто работает в "черную" и продает дешевые сигареты, за которые не платятся налоги.
Вспоминая вывод по проекту № 4030а, стоит привести еще одну цитату, которая могла бы быть квинтэссенцией ко всей деятельности и всему законодательному спаму о том, что главное управление, поддерживая в целом идею об ограничении потребления вредных для здоровья людей товаров, вместе с тем относительно содержания законопроекта считает целесообразным отметить, что поднятые в нем вопросы невозможно решить только путем установления соответствующих запретов.

Так, по мнению Главного управления, достижению задекларированной в законопроекте цели больше способствовало бы создание организационно-правовых, финансовых, материальных и других предпосылок для всестороннего развития личности путем создания разветвленной системы различных учреждений внешкольного образования, культуры, спортивных секций, а не очередные изменения в соответствующие законы, которые реально не повлияют на ограничение употребления табачных изделий, ведь отсутствие таких предпосылок приводит к "бегству молодежи от реальной действительности" в алкоголизм, табакокурение, наркоманию и т.д.
Выводы
Табачная отрасль занимает особое место в украинской экономике. В Украине представлены четыре крупнейших международных производителя табачных изделий, которые одновременно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Так, в 2019 году общие налоговые поступления в госбюджет (в том числе, от импорта) составили 777,1 млрд грн, из них эти четыре табачные компании уплатили 50,7 млрд грн, или 6,5%.

Учитывая, что речь идет о крупных, международно влиятельных инвесторах в украинскую экономику, государство должно демонстрировать взвешенную регуляторную и налоговую политику в отношении табачной отрасли. Неадекватные регуляторные требования, не соответствующие международной практике, и принятие решений в интересах отдельных частных лиц в сфере оборота табачных изделий, не только негативно влияют на инвестиционный имидж Украины в мире, а и провоцируют возможные иски этих компаний в международных судах.

Табачные компании обеспечили внутреннее производство широкой номенклатуры брендов, что позволило в значительной мере отказаться от импорта табачной продукции. Это усилило фискальный потенциал акцизного налога с произведенных табачных изделий, по сравнению с импортируемыми.

В рамках выполнения норм Соглашения об ассоциации с ЕС Украина ввела опережающий рост ставок акциза на табачные изделия.Это позволило в течение 2016-2018 годов существенно нарастить поступления акцизного налога от реализации табачных изделий в госбюджет, но в течение 2019 наблюдается стремительное сокращение прироста налоговых поступлений по акцизу на сигареты. При этом произошел значительный рост "тенизации" оборота табачных изделий в стране.

В условиях дальнейшего несоответствия роста ставок акцизов на сигареты и покупательной способности граждан следует ожидать не столько сокращения потребления табачных изделий, сколькообострения проблемы завоза в Украину контрабанды и производства и реализации контрафактной табачной продукции на отечественном рынке.

Такой очевидный ход событий должен побуждать государственные органы к корреляции темпов ежегодного увеличения акцизных ставок с учетом покупательной способности граждан.

Учитывая это, выглядит уместным предложение о плавном повышении акцизных ставок до европейского уровня - на 10% ежегодно до 2030 года.

Предложенное приравнивания ТВЕНов к обычным сигаретам не является оптимальным. Акцизный налог не должен увеличиваться в несколько раз сразу.

Как показывает международный опыт снижения курения, сами по себе запрещающие мероприятия и повышение налогов на табачные изделия не приводят к положительному результату. Это становится возможным только благодаря взвешенным регуляторным ограничением и медленному, постоянному росту налогов на табачные изделия, с учетом темпов роста благосостояния домохозяйств, которые сочетаются с активной пропагандой здорового образа жизни.

С целью противодействия росту объемов "теневого" оборота и обеспечения стабильного функционирования рынка табачных изделий необходимо обеспечить внедрение электронной системы контроля над оборотом табачных изделий (системы Track & Trace), которая должна базироваться на положениях Директивы 2014/40/ЕС по контролю над табаком. Требования Директивы необходимо имплементировать в украинское законодательство в полном объеме, без изменений и дополнений. Попытки "улучшить" требования Директивы в украинском законодательстве лишь стимулируют "тенизацию" оборота табачных изделий и провоцируют иски к Украине в международных судах.

Для приведения к европейской практике уплаты акциза на табачные изделия следует ввести процедуру начисления его уплаты в момент первой отгрузки готовой продукции от производителя или таможенного склада.

Также должен быть урегулирован вопрос налогообложения новейших продуктов (электронные сигареты и ТВЕНы) и внесены изменения в налогообложении сигарилл. Есть основания надеяться, что президентом Украины будет все же подписан законопроект №1210, предусматривающий решение этих вопросов. Как отмечалось выше, повышение акциза в 4 раза для новейших табачных продуктов может привести к шоку для рынка и негативным последствиям, поэтому существующие переходные периоды должны быть увеличены.

Отдельного рассмотрения законодателей требует вопрос отмены или реформирования 5% акциза на розничную продажу табачных изделий, а также введена смена плательщика НДС для табачных изделий (налоговым агентом может быть производитель / импортер) для ликвидации "скруток по НДС".

Для противодействия контрабанде товаров, в том числе табачных изделий, в Украину и из Украины, нужно как можно быстрее возобновить уголовную и усилить финансовую ответственность за контрабанду товаров. Отмена уголовной ответственности за контрабанду привела к стремительному росту ее объемов.

Международный опыт свидетельствует, что обеспечить сочетание стабильного функционирования оборота табачных изделий в стране (с обеспечением существенных налоговых поступлений) с одновременным постепенным уменьшением курения возможно. Но для этого необходимо проводить ответственную регуляторную, налоговую и просветительскую политику, основанную на осознании, что достичь положительных результатов можно только путем многолетней, кропотливой, последовательной профессиональной деятельности, требующей взвешенных решений, а не пиар-активности.
Борис Кушнирук
экономист, глава Экспертно-аналитического совета
Украинского аналитического центра
РБК-Украина
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