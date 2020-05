Говоря о законодательном спаме и информационных кампаниях, посвященных табачной отрасли, нельзя обойти вниманием общественные организации, которые занимаются проблематикой борьбы с табакокурением.Вообще вопросы деятельности общественных организаций (ОО), которые еще называются негосударственными организациями (НГО), в Украине и мире требует глубокого изучения.Первая более-менее серьезная попытка исследовать деятельность НГО в Украине была осуществлена группой ученых во главе с доктором экономических наук, профессором кафедры экономической теории Национального университета "Киево-Могилянская академия" Игорем Бураковским.В своем исследовании: "Иностранные негосударственные фонды в Украине: направления и масштабы деятельности" авторы отмечают, что в украинском контексте деятельность общественных активистов, неправительственных организаций и частных благотворителей приобретает особое значение."Но такой высокий уровень запросов со стороны общества требует от общественных активистов и НГО соблюдения соответствующих морально-этических стандартов и открытости их деятельности. Это позволит обществу лучше понять, что и как делает общественный сектор Украины. Такое понимание является важным фактором обеспечения поддержки обществом общественных инициатив и развития активности граждан в целом. В то же время, это также должно минимизировать риски использования гражданского общества для реализации частных интересов и прикрытия различного рода банальных злоупотреблений", - говорится в исследовании.Проблема деятельности НГО не только в Украине, но и в целом в мире, заключается в том, что они в значительной мере не являются действительно общественными организациями. В большинстве случаев никого, кроме себя, члены НГО не представляют.Как правило, значительная часть их активности фактически является деятельностью пиар-агентств и лоббистских компаний, которые имеют возможность получать средства, не платя налоги. Следует также заметить, что довольно часто эти два вида деятельности пересекаются и дополняют друг друга. И часто обеспечивают только собственные, но совсем не общественные интересы.Для таких общественных активистов главным является умение правильно подготовить документы для получения грантов, а затем качественно отчитаться. Впрочем, эта проблема не чисто украинская, можно сказать, что метастазы этой интернациональной социальной болезни пришли извне.И все бы еще ничего, если бы не стоял вопрос о постоянном "использовании гражданского общества для реализации частных интересов и прикрытия различного рода банальных злоупотреблений".Характерно, что активистами таких организаций очень часто являются лица далекие от сферы, в которой они проявляют свою общественную активность.Мы можем наблюдать это в различных сферах деятельности НГО в Украине ( "борьба с коррупцией", "судебная реформа" и т.д.), в том числе и в сфере противодействия курению.Если говорить об антитабачных организациях, то в Украине фактическиУчредителями которого являются три физических лица.Именно эта ОО получает львиную долю различных международных грантов, объем которых за последние несколько лет она смогла существенно нарастить. Так, по данным отчетов этой ГО,из которых две трети пошли на оплату труда непосредственно членам команды и привлеченным экспертам. Отчет за 2019 год эта ОО еще не обнародовала.В вышеупомянутом исследовании деятельности НГО в Украине и источников их финансирования отмечается: "Информация в СМИ свидетельствует о том, что с 2008 года по 2015 год соответствующее финансирование (антитабачных НГО) составило 2,7 млн долл. США, из которых центр "Життя", который был основным грантополучателем на национальном уровне, получил 1,2 млн долл. США. Отчеты центра "Життя" за 2015-2017 годы содержат информацию об источниках финансирования и структуру расходов организации. В частности, было получено около 10 млн грн. от Кампании за будущее детей без табака (Campaign for Tobacco-Free Kids) и Vital Strategies, являющихся партнерами Инициативы по борьбе против табака. Определенным исключением из общего правила были гранты на борьбу с табаком, профинансированные фондом Блумберга. Гранты выделялись на поддержку внедрения конкретных законодательных решений и (вероятно) были по объему больше, чем аналогичная работа других специализированных инициатив в Украине. При этом отсутствие информации об объеме выделенного финансирования выглядит несколько необычно".Если говорить о данных отчета за 2018 год, то 71% всех полученных средств поступило от вышеупомянутых Campaign for Tobacco-Free Kids и Vital Strategies.