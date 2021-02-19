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Заборона трьох телеканалів: як змінилося ставлення українців до Зеленського

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 17:49
Заборона трьох телеканалів: як змінилося ставлення українців до Зеленського Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після рішення про блокування телеканалів NewsOne, ZIK та 112 особисте ставлення до президента України Володимира Зеленського покращилося у 20% українців. Приблизно у такої ж кількості (17,4%) ставлення погіршилося.

Про це свідчать дані опитування КМІС та СОЦИС.

Водночас більшість (58%) українців не змінили ставлення до Зеленського після рішення закрити три телеканали.

Заборона трьох телеканалів: як змінилося ставлення українців до Зеленського

За даними опитування, рішення про заборону телеканалів підтримали 46,7% українців, незадоволені - 34,7% респондентів.

Заборона трьох телеканалів: як змінилося ставлення українців до Зеленського

Опитування проводилося 11 - 16 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод збору первинної інформації - телефонне інтерв’ю СATI (computer-assisted telephone interviews). Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів - по 1500 кожний із центрів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" половина українців (49%) підтримують рішення припинити мовлення телеканалів 112, NewsOne, ZIK. При цьому 41% респонденті виступають проти.

За даними опитування КМІС, рішення президента Володимира Зеленського припинити мовлення телеканалів 112, NewsOne та ZIK підтримали від 35 до 43% українців. Схвалення цього кроку залежало від формулювання запитання.

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