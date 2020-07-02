Заборону знімуть: Герус вирішив відновити імпорт електроенергії з Росії

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус виніс на голосування комітету законопроект №3657-1, яким планується внести поправки в закон "Про ринок електроенергії". Для відновлення пропонується відновити раніше заборонений імпорт електроенергії з країн СНД, зокрема Росії.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Даний законопроект на виїзному засіданні 1 липня підтримало 11 депутатів комітету, що дозволяє передати документ для прийняття в стінах парламенту.

Зокрема, за законопроект і відкриття імпорту електроенергії з РФ проголосували: від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин (автор законопроекту), Андрій Герус, Олег Семінський, Дмитро Припутень, Євгеній Броварників, Сергій Нагорняк, Анатолій Костюх, а також Юрій Шаповалов, (депгрупа "Партія "За майбутнє"), Максим Єфімов (депгрупа "Довіра"), Інна Совсун ("Голос"), Ганна Скороход (позафракційна).

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії став ключовою причиною найглибшої кризи в енергетиці за час незалежності України. Відкриття імпорту відбулося завдяки так званим правкам Геруса.

У період жовтень 2019 - березень 2020 з Росії було імпортовано на 1 млрд грн. Найбільшим імпортером електроенергії з РФ була компанія "Юнайтед Енерджі", близька до олігарху Ігорю Коломойському, який також займається дії Андрія Геруса.

4 травня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що не може бути й мови про імпорт електроенергії в країну, оскільки це залишить тисячі шахтарів без роботи.

Наприкінці квітня Міністерство енергетики розробило новий енергобаланс України на 2020 рік і повністю відмовилося від поставок електроенергії з Білорусі та Росії.