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Заборона на заходи в приміщеннях, спа та сауни: у Естонії посилили карантин

Автор: Андрій Козловський

Уряд Естонії з 1 березня посилює карантин через поширення коронавірусу. Нові обмеження будуть діяти по 28 березня.

Про це повідомляє ERR.

Як повідомляється, згідно з прийнятим урядом рішенням, з 1 березня учні середніх і старших класів шкіл залишаться на віддаленому навчанні. Однак молодші класи продовжать навчатися очно, також продовжаться очні індивідуальні консультації та заняття для учнів з особливими потребами.

Крім того, з 1 березня ввели заборону на організацію заходів у приміщеннях, в тому числі на публічні богослужіння, кіносеанси, театральні вистави і концерти. Проводити такі заходи з 22:00 до 06:00 заборонено.

В спортивних тренуваннях, а також у заняттях за інтересами в приміщенні зможуть брати участь не більше однієї людини і тренера, на вулиці група не може перевищувати 10 осіб. Спа-центри, водні центри та сауни будуть закриті.

Підприємства громадського харчування зможуть обслуговувати клієнтів на місці до 18:00 з дотриманням правил соціального дистанціювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії закінчилися запаси вакцини від коронавірусу.

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