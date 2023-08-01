Заправляйтесь экономя: в сети АЗК UPG стартует национальная акция

По условиям акции: чем больше литров топлива приобретет клиент в течение акции, тем большую скидку получит на следующую заправку. Акция продлится в течение трех месяцев.

Компания предлагает постоянным клиентам, которые заправляются с бонусной картой UPGgood, несколько уровней, переход на каждый из которых предполагает большую скидку бонусами.

Акционные бонусы будут начисляться при покупке более 50 литров любого топлива. Минимальная скидка бонусами – 50 копеек на одном литре бензина или дизеля и 25 копеек на одном литре газа. Больше литров – больше бонусов.

Максимальную выгоду предполагает пятый уровень: 2,5 гривны на одном литре бензина и дизтоплива, а также 75 копеек на газ. Для этого нужно заправить авто более чем на 1500 литров.

"Механика акции такова, что, находясь на каком-то уровне, вы постоянно накапливаете бонусы, которые он предусматривает, пока не перейдете на следующий уровень с еще большей скидкой. Бонусы – это дополнительные возможности. Использовать их можно, оплачивая топливо и экономя на каждом литре, пробуя любимые блюда в VIVO café или наслаждаясь новинкой – мороженым собственного производства ice U, покупая какие-то необходимые мелочи в магазинах на АЗК. С UPG вы не только заправляетесь высококачественным топливом, но и экономите, что всегда приятно", – рассказала маркетинг-директор UPG Надежда Ганулич-Манукян.

В компании уточнили, что по условиям акции прогрессия начисления бонусов распространяется только на покупку топлива.

Важно, что воспользоваться накопленными акционными бонусами в рамках акции автолюбители смогут до конца ноября, то есть еще месяц после ее окончания.

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