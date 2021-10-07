Заправився на UPG – засмагаєш на Мальдівах

Можна довго мріяти про відпочинок у одному із наймальовничіших куточків світу, а можна скористатися якісним сервісом, заправити автівку висококласним пальним та вже незабаром пакувати валізи у відпустку. Мережа АЗК UPG підвела підсумки національної акції «UPG заправляє на Мальдіви» та назвала ім’я власника суперпризу – путівки на відпочинок вартістю 200 000 грн.

Акція викликала великий інтерес в українців, тож з 26 липня по 3 жовтня у ній взяли участь понад 300 тис. клієнтів UPG. У цей період автомобілісти-власники бонусної картки UPGgood, мали можливість заправитися якісним пальним із додатковою вигодою: виграти цінні призи. Придбавши від 25 літрів пального у мережі АЗК, водії брали участь у розіграші 50 конструкторів LEGO та 30 Sony Playstation 5. 20 водіїв-щасливчиків стали власниками сертифікатів на подорож номіналом у 20 000 грн. Крім того, під час акції клієнти отримали ще 150 тисяч миттєвих подарунків: бургери, хот-доги, напої та додаткові бонуси на картку UPGgood.

Проте, найбільше фортуна посміхнулася киянину Роману Бевзу, який, разом із родиною, вже незабаром проведе відпустку на березі Індійського океану.

«Вже понад півтора року я постійний клієнт UPG, автівку заправляю двічі на тиждень до повного баку. Обираю пальне upg100, оскільки у мене потужний двигун. Я дуже задоволений станом свого автомобіля вцілому. Нещодавно у цьому переконався, відвідуючи планове ТО», – розповів власник путівки на Мальдіви.

Щасливчик зізнався, що не міг повірити у такий щедрий подарунок, аж до моменту, поки не взяв сертифікат до рук.

У UPG коментують, що приємно дивувати автомобілістів для них стало доброю традицією, тож вже у жовтні стартує нова національна акція. Компанія даруватиме своїм клієнтам баки пального та безліч інших подарунків.

«Позитивні емоції сьогодні потрібні нам усім, тож компанія із задоволенням ділиться ними зі своїми клієнтами. UPG – це любов із першого бака. Дивлячись на усміхнені обличчя водіїв, які не лише заправилися якісним пальним, а й отримали приємний сюрприз, ми впевнені, що так воно і є», –розповідає маркетинг-директор компанії Надія Гануліч-Манукян.

Для учасників програми лояльності UPGgood передбачено й інші приємні сюрпризи, тож компанія закликає водіїв реєструватися та завжди залишатися в курсі вигідних пропозицій.