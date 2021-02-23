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У заповіднику "Асканія-Нова" знову гинуть червонокнижні птахи

Автор: РБК-Україна

В біосферному заповіднику "Асканія-Нова" в Херсонській області знову зафіксували масову загибель птахів. На території резервату виявили понад 150 мертвих птахів кількох видів, серед них близько 30 огарів, які занесені в Червону книгу України.

Про це повідомляє прес-центр Держспоживслужби в Херсонській області.

Так, на місці заповідника фахівці нарахували 187 загиблих птахів. Зокрема: крижень - 38; качка огар (занесена в Червону книгу) - 32; граки - 75; галки - 42.

На сьогодні почалося епізоотичне розслідування. За його результатами буде надана додаткова інформація.

Як повідомили в Національній поліції Херсонської області, правоохоронці спільно з представниками заповідника об'їжджають навколишні сільськогосподарського підприємства для з'ясування, де птахи могли годуватися і чим обробляли поля. До розслідування залучені фахівці ветеринарної служби.

Фото: загиблі птахи (facebook.com/dpsskherson)

Нагадаємо, в "Асканії-Нової" загинуло близько 185 сірих журавлів. Тоді поліція порушила за даним фактом кримінальну справу.

Крім того, в заповіднику "Асканія-Нова" можуть загинути всі молоді сірі журавлі через випадки масових отруєнь. Зараз у заповіднику ведеться розслідування та встановлюються усі причетні до злочину.

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