У заповіднику "Асканія-Нова" знову гинуть червонокнижні птахи

В біосферному заповіднику "Асканія-Нова" в Херсонській області знову зафіксували масову загибель птахів. На території резервату виявили понад 150 мертвих птахів кількох видів, серед них близько 30 огарів, які занесені в Червону книгу України.
Так, на місці заповідника фахівці нарахували 187 загиблих птахів. Зокрема: крижень - 38; качка огар (занесена в Червону книгу) - 32; граки - 75; галки - 42.
На сьогодні почалося епізоотичне розслідування. За його результатами буде надана додаткова інформація.
Як повідомили в Національній поліції Херсонської області, правоохоронці спільно з представниками заповідника об'їжджають навколишні сільськогосподарського підприємства для з'ясування, де птахи могли годуватися і чим обробляли поля. До розслідування залучені фахівці ветеринарної служби.
Фото: загиблі птахи (facebook.com/dpsskherson)
Нагадаємо, в "Асканії-Нової" загинуло близько 185 сірих журавлів. Тоді поліція порушила за даним фактом кримінальну справу.
Крім того, в заповіднику "Асканія-Нова" можуть загинути всі молоді сірі журавлі через випадки масових отруєнь. Зараз у заповіднику ведеться розслідування та встановлюються усі причетні до злочину.