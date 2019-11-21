"Запоріжсталь" відвідав посол Австрії

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Посол ознайомився з екологічною модернізацією комбінату "Запоріжсталь"

Комбінат "Запоріжсталь" відвідав надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Гернот Пфандлер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комбінату.

Зокрема, посол ознайомився з екологічною модернізацією комбінату, у тому числі з роботою травильної лінії НТА-4 цеху холодної прокатки №1 і головної диспетчерської підприємства.

В.о. генерального директора комбінату "Запоріжсталь" Олександр Мироненко обговорив з представниками австрійської делегації екологічні рішення, які були застосовані при реконструкції травильного відділення ЦХП №1.

Як повідомили в "Запоріжсталі", завдяки будівництву травильної лінії НТА-4 з установкою регенерації соляної кислоти повністю припинено скидання відпрацьованих травильних розчинів у річку Дніпро, а також парів сірчаної кислоти. Замкнутий виробничий цикл передбачає відновлення і очищення відпрацьованої соляної кислоти з наступним поверненням у виробництво.

Наголошується, що будівництво унікальної лінії соляно-кислотного травлення НТА-4 "Запоріжсталі" стало можливим завдяки співпраці з австрійськими партнерами і залученням Австрійського контрольного банку (OeKB). В ході зустрічі також обговорено перспективи подальшої співпраці.

"Співпраця Австрії з комбінатом "Запоріжсталь" має позитивний результат для екології міста. Ми переконалися, що виробництво з замкнутим циклом ефективно працює, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу", - зазначив Пфандлер.

Як відомо, з 2012 року в екологічну модернізацію "Запоріжсталі" направлено понад 10 млрд гривень "зелених" інвестицій. На комбінаті відзначають, що природоохоронні рішення дозволили істотно знизити навантаження на регіон і поліпшити екологічну ситуацію в місті.

"Найбільші з реалізованих проектів: повна реконструкція газоочисного обладнання аглофабрики, що дозволило знизити викиди пилу на 90%, сірчаного ангідриду на 50%. Повна екологічна реконструкція доменних печей, з будівництвом нової доменної печі №3. Запуск комплексів переробки відходів металургійного виробництва ALTA і АМКОМ, які дозволяють щорічно знижувати обсяги відходів металургійного виробництва та повертати у виробничий процес сотні тисяч тонн залізовмісних утворень", - розповіли в прес-службі.

В 2019 році комбінат ввів в експлуатацію сучасний комплекс перехоплення промислово-зливових стоків, що дозволяє скоротити скидання промислових вод у Дніпро на 5 млн м3 на рік.