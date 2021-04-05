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"Запоріжсталь" щомісячно поставлятиме 450 тонн кисню в лікарні Запоріжжя

Автор: РБК-Україна

"Запоріжсталь" (входить у групу компаній "Метінвест" Ріната Ахметова) отримала ліцензію на виробництво медичного кисню і готова передавати його безкоштовно запорізьким лікарням. Комбінат розраховує поставляти 450 тонн кисню щомісяця.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

"Пандемія COVID-19 охопила весь світ - не здається і кожен день забирає людські життя. Ще наприкінці 2020 року розуміючи, яке важке навантаження відчуває наша система охорони здоров'я, ми прийняли рішення отримати ліцензію для виробництва медичного кисню, щоб надалі безкоштовно передавати його лікарням міста. Це був досить тривалий і напружений процес, але ми пройшли цей довгий шлях", - розповів гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Комбінат почав передачу кисню в медичні заклади Запорізької області з 2 квітня 2021 року.

Нагадаємо, "Запоріжсталь" і "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова надають допомогу запорізьким медустановам з самого початку пандемії COVID-19.

Зокрема, медики отримали від Фонду Ріната Ахметова 15 апаратів ШВЛ, 34 тисячі експрес-тестів і десятки тисяч засобів захисту від COVID-19.

Також "Запоріжсталь" профінансував будівництво кисневої станції, яка після пуску забезпечить подачу кисню до 172 ліжко-місць у COVID-відділенні обласної медустанови.

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Новини України ЗапоріжжяЗапорожстальбольница
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