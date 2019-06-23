У Запорізькій області побили двох поліцейських

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Група молодих людей напала на поліцейських після зауваження та пограбувала їх

У місті Васильківка Запорізької області група молодих людей жорстоко побила та обікрала двох поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Повідомлення про напад надійшло до Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ 19 червня 2019 року.

Оперативна група управління встановила, що 26-річний старший дільничний офіцер поліції та 27-річний старший слідчий поліції Василівського ВП ГУНП у Запорізькій області поверталися після служби додому та біля одного з нічних магазинів зробили зауваження неповнолітньому, який розпивав пиво та викинув на проїздну частину скляну пляшку.

“У відповідь юнак почав нецензурно висловлюватися, а коли поліцейські представилися - почав поводитися ще зухваліше. Більш того, хлопець покликав до себе групу агресивно налаштованих осіб. За кілька хвилин на місце конфлікту під'їхав автомобіль, з якого вийшла група осіб”, - йдеться в повідомленні.

Вони побили поліцейських та відібрали у них службові посвідчення, кошти та документи. .

Згідно з повідомленням, поліцейські отримали тяжкі травми мозку, переломи кісток черепу та обличчя, травми очей та внутрішніх органів.

Головних учасників нападу вже встановлено, це двоє братів, місцеві мешканці 1994 та 2003 років народження.

Їм заочно було оголошено підозри у вчиненні злочину та оголошено у розшук, молодшого вже затримано.

Фото: поліція розшукує одного з нападників

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