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У Запорізькій області запрацювала "гаряча" лінія для допомоги постраждалим від пожежі у лікарні 

Запоріжжя, Четвер 04 лютого 2021 15:15
У Запорізькій області запрацювала "гаряча" лінія для допомоги постраждалим від пожежі у лікарні 
Фото: під час засідання регіональної комісії (zoda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На базі Запорізької облдержадміністрації діятиме цілодобова "гаряча" лінія 0 800 503 508 для допомоги постраждалим внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні.

Про це заявив голова облдержадміністрації Олександр Старух під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Пожежа в обласній інфекційній лікарні виникла 3 лютого у 23.25 на першому поверсі приміщення. За попередніми даними, пожежа виникла через загоряння медичного обладнання. У приміщенні не була встановлена пожежна сигналізація.

Старух зазначив, що 5 лютого у Запорізькій області оголошено День жалоби та висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Також хочу подякувати рятівникам, які своєчасно та злагоджено відреагували на цю подію. Якби не вони, загиблих могло бути більше", - наголосив Старух.

Нагадаємо, в реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася масштабна пожежа, в результаті якої загинули четверо людей. Відкрито справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Разом з тим, в Запоріжжі створено комісію, яка повинна розібратися в причинах пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Після цього в Запоріжжя полетів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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