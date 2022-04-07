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На Запоріжжі російські загарбники заборонили чоловікам виїжджати з окупованої території

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Запорізька область, Четвер 07 квітня 2022 18:50
На Запоріжжі російські загарбники заборонили чоловікам виїжджати з окупованої території Фото: Російські окупанти (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил поділився оперативною інформацією про стан справ у різних куточках України. На Запоріжжі російські окупанти обмежують права громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Війська РФ намагаються встановити жорсткий режим у тимчасово окупованих населених пунктах. Там окупаційна влада взялася активно обмежувати громадянські права.

"Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної українській владі території. Також фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації", – йдеться в повідомленні.

Тим часом Запорізька ОВА заборонила мешканцям області відвідувати ліси. Подібні обмеження раніше запровадили в низці інших регіонів.

До слова, прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав світ до спільного розслідування воєнних злочинів РФ.

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