В Запорожской области захватчики запретили мужчинам выезжать с оккупированной территории
Генеральный штаб Вооруженных сил поделился оперативной информацией о состоянии дел в разных уголках Украины. В Запорожье российские оккупанты ограничивают права граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.
Войска РФ пытаются установить жесткий режим во временно оккупированных населенных пунктах. Там оккупационные власти принялись активно ограничивать гражданские права.
"Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории. Также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации", – говорится в сообщении.
Тем временем Запорожская ОВА запретила жителям области посещать леса. Подобные ограничения ранее были введены в ряде других регионов.
К слову, премьер-министр Польши Моравецкий призвал мир к совместному расследованию военных преступлений РФ.
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