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У Запорізькій області загорівся хімзавод: чи є небезпека для людей

Фото: e Пологах Запорізької області загорівся хімзавод (telegram.dsns)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає.

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Запорожская область