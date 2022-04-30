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У Запорізькій області ворог обстріляв фермерське господарство. Пошкоджено техніку

Фото: у Запорізькій області під обстріли потрапило фермерське господарство (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Запорізькій області під ворожі обстріли потрапило фермерське господарство. В результаті була пошкоджена техніка та інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Російські окупанти в ніч на 30 квітня обстріляли Таврійську територіальну громаду. Ворожі снаряди влучили на території фермерського господарства. Внаслідок цього пошкоджено інфраструктуру, господарську техніку та насіння соняшника. Постраждалих немає.

"Наразі здійснюються процесуальні дії щодо відкриття кримінального провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Запорізькій області під обстріли потрапило фермерське господарство (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, окупанти двічі з початку доби обстріляли ракетами Синельниківський район Дніпропетровської області.

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Війна Росії проти УкраїниЗапорожская область