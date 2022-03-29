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ЗСУ в Херсонській області відбили атаку ворога і захопили два трофейних танки

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Вівторок 29 березня 2022 04:56
ЗСУ в Херсонській області відбили атаку ворога і захопили два трофейних танки Захоплений танк Т-64 (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Збройні Сили України в Херсонській області в результаті вдалої контратаки зуміли знищити кілька БМД-2 противника, а також захопити кілька трофеїв - два танки Т-64 і зенітну установку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угруповання військ"Південь".

"Завдяки майстерні роботі підрозділів угруповання військ "Південь" сьогодні в Херсонській області була успішно відбита атака ворога. В результаті якої знешкоджені БМД - 2 та отримані в якості трофея два танки Т-64 (з повним комплектом боєприпасів) і одна зенітна установка 2м", - йдеться в офіційному повідомленні.

За попередніми даними, захоплена техніка російської армії перебувала на озброєнні 56-го гвардійського десантно-штурмового ордена Вітчизняної війни Донського козацького полку.

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