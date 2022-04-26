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У Запорізькій області сили ППО збили ракету окупантів

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Запорізька область, Вівторок 26 квітня 2022 16:38
У Запорізькій області сили ППО збили ракету окупантів Фото: Знищена російська ракета (facebook.com/zoda.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Війська РФ продовжують обстрілювати Запорізьку область. Чергову ракету окупантів знищили захисники України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Запорізької ОДА у Facebook.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня. Ворожа ракета була знищена під Запоріжжям.

"Ще один "прильот" за сьогодні! Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка. Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю", – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник області підтвердив удар по одному з підприємств Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний мешканець.

До слова, троє людей загинули під уламками зруйнованого обстрілом РФ будинку в Попасній.

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