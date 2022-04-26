У Запорізькій області сили ППО збили ракету окупантів
Війська РФ продовжують обстрілювати Запорізьку область. Чергову ракету окупантів знищили захисники України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Запорізької ОДА у Facebook.
Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв заявив про черговий обстріл 26 квітня. Ворожа ракета була знищена під Запоріжжям.
"Ще один "прильот" за сьогодні! Цього разу біля обласного центру, в районі села Спасівка. Ракету знищено силами ППО Сил оборони Запорізького краю", – йдеться в повідомленні.
Раніше очільник області підтвердив удар по одному з підприємств Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний мешканець.
До слова, троє людей загинули під уламками зруйнованого обстрілом РФ будинку в Попасній.
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