У Запорізькій області школярів відправили на "дистанційку", регіон у "помаранчевої" зоні

У Запорізькій області учні 5-11 класів навчатимуться у дистанційному форматі. Область поки залишається в "помаранчевій" зоні карантину.

З 29 березня на дистанційку перейдуть учні з 5 по 11 класи місцевих шкіл. Ученки початкової школи (1-4 класи) продовжать навчання у звичному режимі, а дитячі садки також продовжать роботу.

У той же час, обласна комісія з ТЕБ та НС дозволила владі на місцях посилювати карантин у разі погіршення ситуації і вводити обмеження "червоної" зони.

Запорізька область залишається в "помаранчевій" зоні карантину. Вона не передбачає посилення обмежень і є попереджувальною. Область перевищує тільки показник епідеміологічного порогу, але всі показники коронавирусу також продовжують рости.