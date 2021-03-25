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У Запорізькій області школярів відправили на "дистанційку", регіон у "помаранчевої" зоні

Автор: Роман Тверденко

У Запорізькій області учні 5-11 класів навчатимуться у дистанційному форматі. Область поки залишається в "помаранчевій" зоні карантину.

Про це повідомляє Запорізька облдержадміністрація.

З 29 березня на дистанційку перейдуть учні з 5 по 11 класи місцевих шкіл. Ученки початкової школи (1-4 класи) продовжать навчання у звичному режимі, а дитячі садки також продовжать роботу.

У той же час, обласна комісія з ТЕБ та НС дозволила владі на місцях посилювати карантин у разі погіршення ситуації і вводити обмеження "червоної" зони.

Запорізька область залишається в "помаранчевій" зоні карантину. Вона не передбачає посилення обмежень і є попереджувальною. Область перевищує тільки показник епідеміологічного порогу, але всі показники коронавирусу також продовжують рости.

Нагадаємо, в Миколаївській області вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Посилення почнеться з суботи, 27 березня.

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