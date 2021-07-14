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У Запорізькій області викрито схему розкрадання граніту на 450 млн гривень

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Запорізька область, Середа 14 липня 2021 12:12
У Запорізькій області викрито схему розкрадання граніту на 450 млн гривень Фото: у Запорізькій області викрито схему розкрадання граніту на 450 млн гривень (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Керівник кам’яного кар’єру в Запорізькій області підозрюється у масштабному розкраданні граніту. Сума держзбитків через нелегальне видобування складає 450 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру керівнику одного з кам’яних кар’єрів за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого шляхом вибуху (ч. 4 ст. 240 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, директор підприємства за відсутності відповідних дозвільних документів упродовж вересня-грудня 2018 року організував незаконне видобування граніту шляхом проведення трьох масових вибухів на родовищі.

Таким чином, незаконно видобуто понад 85 тисяч корисних копалин загальнодержавного значення вартістю понад 450 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Миколаївській області викрито діяльність компаній з санкційного списку РНБО, які незаконно видобували граніт.

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