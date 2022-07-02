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У Запорізькій області п'яні окупанти перестріляли один одного

Фото: окупанти на захопленій території (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Томкаку Запорізької області між загарбниками стався конфлікт, який переріс у перестрілку. Загинули чотири окупанти, ще близько десяти - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

"Поблизу населеного пункту Токмак, тимчасово окупованого ворогом, стався словесний конфлікт між військовослужбовцями Росії, який переріс у збройну сутичку, в результаті якої загинули четверо і отримали поранення близько десяти окупантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОВА розповіли, що за минулу добу ворог 31 раз обстріляв українські позиції на запорізькому напрямку, застосовуючи танкове озброєння, реактивну і ствольну артилерію уздовж всієї лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомляли, що мародерство і зґвалтування, а також збройні розбірки між своїми стали звичайним явищем в російській армії.

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Запорожская область