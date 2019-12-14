У Запорізькій області сталося ДТП, є жертва

У Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Як повідомляється, ДТП сталося в Бердянську на вул. Мелітопольське шосе. Водій Audi A5 виїхав за межі проїзної частини на заокругленні дороги. Після цього він здійснив наїзд на дерево і опору лінії електропередач.

В результаті аварії водій машини 1980 року народження загинув від отриманих травм. Пасажира автомобіля 1983 року народження госпіталізували.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, у Рівненській області сталася аварія за участю мікроавтобуса, в результаті якого одна людина загинула і троє постраждали.

Крім того, у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і позашляховика. В результаті автопроисшетвия постраждали водій та пасажирка позашляховика, їх госпіталізували медики 3-ї міської лікарні.