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У Запорізькій області окупанти захопили та замінували лікарню: в ній поранені військові РФ

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Пологи, Вівторок 05 квітня 2022 09:32
У Запорізькій області окупанти захопили та замінували лікарню: в ній поранені військові РФ Фото: в Запорізькій області окупанти захопили та замінували лікарню (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У місті Пологи Запорізької області окупанти захопили та замінували районну лікарню. При цьому в медзакладі зараз перебувають поранені російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОДА в Telegram.

"У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу. Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 41 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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