В Запорізькій області окупанти обстріляли автомобільну колону біженців, 5 осіб поранені

В Запорізькій області російські війська обстріляли автомобільну колону біженців в середу, 16 березня. Поранення отримали 5 осіб, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Сьогодні, 16 березня близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

В результаті обстріл постраждали 5 осіб, серед них дитина, яка знаходиться у важкому стані. Зараз хірурги борються за життя постраждалої дитини. Для цього дистанційно залучили спеціалістів клініки Охмадит.