В Запорожской области оккупанты обстреляли автомобильную колонну беженцев, 5 человек ранены

В Запорожской области российские войска обстреляли автомобильную колонну беженцев в среду, 16 марта. Ранения получили 5 человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Сегодня, 16 марта около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил осуществила обстрел автоколонны мирных жителей, которые двигались по трассе в сторону Запорожья", - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадали 5 человек, среди них ребенок, который находится в тяжелом состоянии. Сейчас хирурги борются за жизнь пострадавшего ребенка. Для этого дистанционно привлекли специалистов клиники Охмадет.