В Запорожской области оккупанты обстреляли автомобильную колонну беженцев, 5 человек ранены
В Запорожской области российские войска обстреляли автомобильную колонну беженцев в среду, 16 марта. Ранения получили 5 человек, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Сегодня, 16 марта около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил осуществила обстрел автоколонны мирных жителей, которые двигались по трассе в сторону Запорожья", - говорится в сообщении.
В результате обстрела пострадали 5 человек, среди них ребенок, который находится в тяжелом состоянии. Сейчас хирурги борются за жизнь пострадавшего ребенка. Для этого дистанционно привлекли специалистов клиники Охмадет.
Напомним, сегодня в Чернигове оккупанты обстреляли местных жителей, которые стояли в очереди за хлебом. Погибли по меньшей мере 10 человек.
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