На Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 громадян. Куди звертатися щодо обміну

У Запорізькій області російські окупанти на тимчасово захоплених територіях викрадають місцевих жителів. Нині у заручниках у ворога залишаються 117 українських громадян.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на заяву Запорізької обласної військової адміністрації у Telegram .

"Станом на вечір 17 травня 2022 року в заручниках окупантів перебуває 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі у заручниках", - йдеться в повідомленні.

У Запорізькій ОВА розповіли, як можна повернути викрадених рашистами людей.

"Для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, вам потрібно повідомити їхні дані на гарячу лінію за телефоном 0 800 503 508"- розповіли в прес-службі адміністрації.