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На Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 громадян. Куди звертатися щодо обміну

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Запорізька область, Середа 18 травня 2022 01:45
На Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 громадян. Куди звертатися щодо обміну Фото: російські окупанти викрадають жителів Запорізької області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запорізькій області російські окупанти на тимчасово захоплених територіях викрадають місцевих жителів. Нині у заручниках у ворога залишаються 117 українських громадян.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на заяву Запорізької обласної військової адміністрації у Telegram.

"Станом на вечір 17 травня 2022 року в заручниках окупантів перебуває 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі у заручниках", - йдеться в повідомленні.

У Запорізькій ОВА розповіли, як можна повернути викрадених рашистами людей.

"Для того, щоб ваші рідні чи близькі мали змогу потрапити в списки на обмін, вам потрібно повідомити їхні дані на гарячу лінію за телефоном 0 800 503 508"- розповіли в прес-службі адміністрації.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області російські військові викрали колишнього депутата облради Віктора Помазнюка, якого можуть утримувати у відділенні поліції в Новій Каховці.

Також ми писали, що російські окупанти утримують 3 тисячі жителів Маріуполя в колонії в Оленівці Донецькій області, де піддають їх "фільтрації".

Додамо, за словами омбудсмена Людмили Денисової, в Херсоні російські бойовики беруть в заручники і катують мирних жителів.

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