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У Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні

Запоріжжя, Четвер 04 лютого 2021 10:40
У Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими у пожежі в COVID-лікарні
Фото: пожежа в лікарні (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Анастасія Рокитна

У Запорізькій області оголосили 5 лютого днем жалоби за загиблими в результаті пожежі у COVID-лікарні. За останніми данними, загинули четверо людей.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Як повідомляється, 5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.

Тобто завтра на території області буде приспущено державні прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. А також скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов терміново вирушив до Запоріжжя, де сталась масштабна пожежа у COVID-лікарні. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці.

Також в Запоріжжі створена комісія, яка має розібратися в причинах пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Разом з тим, президент України Володимир Зеленський відреагував на пожежу, яка відбулася в запорізькій інфекційної лікарні, де лікують пацієнтів з COVID-19.

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