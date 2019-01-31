В Запорізькій області майже всі категорії споживачів скоротили споживання газу

Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів

В течение 2018 года ПАО "Запорожгаз" протранспортировало более 1 млрд куб. м газа, а это на 11,6 млн куб. м меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребление голубого топлива сократили все категории потребителей газа, кроме ТКЭ. Наибольшее сокращение объема зафиксировано среди бытовых потребителей. В 2018 году оно составило 5,8% (на 20,304 млн куб. м).

Промышленные предприятия сократили потребление газа на 0,53% (2,07 млн куб. м), учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета – на 9,8% (0,97 млн куб. м). И только предприятия ТКЭ увеличили потребление на 3,6% (11,68 млн куб. м).

"Объемы потребления природного газа напрямую влияют на финансирование ремонтных работ и модернизации газотранспортной системы. Поэтому, соответственно, сокращение потребления приводит к тому, что мы не в состоянии в полном объеме выполнить все работы для безаварийного газоснабжения", - отметила технический директор ПАО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

По словам пресс-службы, более 90% средств с каждого кубометра газа получают предприятия НАК "Нафтогаз Украины". И только около 7% газораспределительные предприятия. Это в среднем 56 копеек с одного кубометра газа. На эти средства содержатся газовые сети устанавливаются счетчики, работает аварийная газовая служба работает контакт-центр и центры обслуживания клиентов по всей Украине.