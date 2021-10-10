У Запорізькій області банда хотіла "віджати" ферму, але завадила поліція

Інцидент стався ще 7 жовтня, але правоохоронці розповіли про це лише сьогодні. На територію ферми у Благодатному на трьох автомобілях приїхала банда молодиків зі зброєю та почала погрожувати керівництву фермерського господарства.

"Молодики з демонстрацією зброї погрожували забрати врожай, примушували голову фермерського господарства переоформити право власності на майно та віддати свою частку спадкового комплексу сільського фермерського господарства", розповіли в міністерстві.

Поліцейські опитали свідків та очевидців події, вилучили записи з камер відеоспостереження. У рейдерів вилучили чотири мисливські гладкоствольні рушниці, три травматичні пістолети, а також набої до рушниць та пістолетів. Зброю та набої направили на балістичну експертизу.

"Особи всіх чоловіків, які вторглись на територію фермерства, встановлені. Це жителі Запорізької та Дніпропетровської області від 23-х до 31-го року. Всі вони доставлені до відділення поліції для надання пояснень", - зазначили в МВС.

Фото: у Запорізькій області затримали банду рейдерів (mvs.gov.ua)