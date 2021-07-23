У Запорізький області археологи виявили рідкісне поховання XV століття

"Цього року в одному з поховань ми знайшли небіжчика з копитцем коня, що є дуже рідкісним явищем серед поховань цього типу", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на Мамай-Горі таких поховань досліджено вже понад 150, а з монетами та прикрасами - 24.

"Раніше в похованнях цього народу ми вже зустрічали рештки кісток овець, коней та корів, що свідчить про тип ведення господарства та підтверджує перехід від кочового до напівкочового способу життя", - розповідають археологи.

Зазначено, що у більшості випадків поховання цих кочівників не містять жодного інвентарю, але іноді зустрічаються монети та прикраси, що мають безцінне значення для археологів.

"В цьому сезоні ми досліджуємо вже п‘яте поховання. Всі вони належать до представників пізнього середньовіччя…Це кочівники, які прийшли зі Сходу, або Криму. Вони контролювали одну з двох найбільших переправ в Нижньому Подніпров'ї, а отже мали величезний політичний та економічний вплив на цю територію аж до кінця 15 століття", - додають археологи.