ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Запорізькій обл. правоохоронці ліквідували нарколабораторію

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 15:19
В Запорізькій обл. правоохоронці ліквідували нарколабораторію
Фото: вилучені речі під час обшуку (npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили лабораторне обладнання та арсенал зброї

В Запорізькій області працівники Управління стратегічних розробок поліції та слідчі викрили зловмисника, що займався виготовленням синтетичних наркотичних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що 1 лютого правоохоронці провели обшуки у будинку та прилеглої території жителя 1991 року селища міського типу Балабине.

Під час обшуків поліцейські у підозрюваного виявили та вилучили лабораторне обладнання - скляні колби, мензурки, пляшки, ємкості з речовинами, ваги. Також було вилучено ноутбук, системний блок, кошти у сумі 2,5 тис. гривень та 900 євро.

"Крім того правоохоронцями вилучено арсенал зброї та боєприпасів, а саме: карабін АКМ, помпову рушницю, пістолет ПМР калібру 9 мм, карабін Форт-205, 4 магазини до автоматичної вогнепальної зброї, споряджені 30 набоями кожен. Також вилучено 6 димових шашок, близько 200 набоїв різних калібрів, корпус гранати Ф-1, 12 скоб до гранати та 2 кільця" - повідомили в нацполіції.

Усі вилучені речі були відправлені до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Наразі триває розслідування, що розпочато за ознаками ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) ККУ.Також вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю), ч.1 ст.313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів) ККУ.

 

Фото: вилучені речі під час обшуку (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Кропивницькому поліція ліквідувала нарколабораторію. Під час обшуку поліція вилучила психотропну речовину - метамфетамін, а також скляні колби, приладдя та інші інгредієнти, що використовувались для його виготовлення. Крім того, правоохоронці знайшли марихуану.

Поліція збільшила показник викриття злочинних угрупувань у півтора рази В Україні в 2018 році виявлено понад 7 тис. фактів незаконного обігу зброї
Новини України полицияЗапорожская областьлаборатории
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся