В Запорізькій обл. правоохоронці ліквідували нарколабораторію

Фото: вилучені речі під час обшуку (npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили лабораторне обладнання та арсенал зброї

В Запорізькій області працівники Управління стратегічних розробок поліції та слідчі викрили зловмисника, що займався виготовленням синтетичних наркотичних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що 1 лютого правоохоронці провели обшуки у будинку та прилеглої території жителя 1991 року селища міського типу Балабине.

Під час обшуків поліцейські у підозрюваного виявили та вилучили лабораторне обладнання - скляні колби, мензурки, пляшки, ємкості з речовинами, ваги. Також було вилучено ноутбук, системний блок, кошти у сумі 2,5 тис. гривень та 900 євро.

"Крім того правоохоронцями вилучено арсенал зброї та боєприпасів, а саме: карабін АКМ, помпову рушницю, пістолет ПМР калібру 9 мм, карабін Форт-205, 4 магазини до автоматичної вогнепальної зброї, споряджені 30 набоями кожен. Також вилучено 6 димових шашок, близько 200 набоїв різних калібрів, корпус гранати Ф-1, 12 скоб до гранати та 2 кільця" - повідомили в нацполіції.

Усі вилучені речі були відправлені до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Наразі триває розслідування, що розпочато за ознаками ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) ККУ.Також вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю), ч.1 ст.313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів) ККУ.

Фото: вилучені речі під час обшуку (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Кропивницькому поліція ліквідувала нарколабораторію. Під час обшуку поліція вилучила психотропну речовину - метамфетамін, а також скляні колби, приладдя та інші інгредієнти, що використовувались для його виготовлення. Крім того, правоохоронці знайшли марихуану.