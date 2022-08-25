На Запорізькій АЕС знеструмлення: що сталося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання .

Зазначається, що зауваження до роботи автоматики та систем безпеки відсутні.

Після цього енергоблок №6 ВП "ЗАЕС" відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту.

О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії "Дніпровська", енергоблок № 6 ВП "ЗАЕС" було підключено до мережі.

Зазначається, що відключення повітряної лінії сталося сьогодні о 12:12.

Нагадаємо, жителі окупованої території Запорізької області залишилися без електроенергії.

В Енергодарі також не було світла та води через пошкодження ліній електропередач. Згодом у місті почали відновлювальні роботи.

Мешканці Херсонської області також залишилися без енергопостачання.

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