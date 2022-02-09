ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На запорізьких мостах через Дніпро стартувало будівництво залізничного шляхопроводу

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 09 лютого 2022 11:21
На запорізьких мостах через Дніпро стартувало будівництво залізничного шляхопроводу Фото: на мостах Запоріжжя через Дніпро стартувало будівництво залізничного шляхопроводу (скріншот)
Автор: Наталія Гурковська

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області оприлюднила демонстраційне відео моделі залізничного шляхопроводу, який стане частиною Автотранспортної магістралі через Дніпро, що будується за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube.

На відео можна побачити, як виглядатиме сама споруда та проїзд транспорту під залізницею.

Як зазначають у відомстві, під шляхопроводом (споруда № 18) з боку вулиці Тюленіна буде проходити заїзд на вантовий міст, який був відкритий 22 січня цього року.

Наразі на споруді виконуються роботи з розробки ґрунту котловану проміжної опори №1, а також виконується віброзанурення шпунтових паль на проміжній опорі №2.

Сама Автотранспортна магістраль створюється за принципом безперервного руху і матиме завдовжки понад 9 км. Вона складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 26 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Нагадаємо, 22 січня цього року у Запоріжжі президент України Володимир Зеленський відкрив першу частину найбільшого вантового мосту в Україні, який є складовою Автотранспортної магістралі через Дніпро.

Як повідомляв заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, раніше, у грудні 2020 року, в Запоріжжі відкрили проїзд першим проїздом балкового мосту, який з'єднав район Бабурка та острів Хортиця через річку Старий Дніпро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
За бустрену дозу можна буде отримати 500 гривень: коли почнуться виплати
За бустрену дозу можна буде отримати 500 гривень: коли почнуться виплати
DAILY
Володимир Паніотто: Росіяни вважають українців зрадниками, які зруйнували "велику країну"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Володимир Паніотто: Росіяни вважають українців зрадниками, які зруйнували "велику країну"