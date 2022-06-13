ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Запорізька область скорочує комендантську годину

Новость на русском →
Запорізька область, Понеділок 13 червня 2022 15:59
Запорізька область скорочує комендантську годину Фото: у Запорізькій області скорочується комендантська година (t me UA_National_Police)
Автор: Юлія Бойко

З 13 червня 2022 року в Запорізькій області скорочується дія комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Старуха.

"Підписав наказ про зміну тривалості комендантської години. З сьогоднішнього дня вона буде починатися о 23:00 і триватиме до 05:00 ранку", - зазначив він.

Він також доручив міській владі Запоріжжя забезпечити сприятливі умови для роботи бізнесу, а також безперешкодної роботи громадського транспорту у вечірній час.

Зазначимо, до цього комендантська година в регіоні починалася о 22:00.

Нагадаємо, минулого тижня Запорізька область вводила затяжну комендантську годину в окупованих районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Комендантська година
NEWS
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає