"Запоріжгаз" повідомив про блокування роботи підприємства приватним виконавцем

Приватний виконавець А. Котула наклав арешт на майно та рахунки "Запоріжгазу" всупереч судовій ухвали та діючому законодавству. За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження та вчиняються слідчі дії щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

28 грудня 2021 року Господарський суд Запорізької області виніс ухвалу, якою заборонено приймати до виконання наказ про стягнення з АТ "Запоріжгаз" заборгованості, датованої 2013 – 2015 роками. Заборгованість виникла через відмову НКРЕКП врахувати в тарифах "Запоріжгазу" обґрунтовані витрати на закупівлю природного газу у НАК "Нафтогаз України".

Незважаючи на судову заборону приймати наказ до виконання, 31 грудня 2021 року постачальник газу та приватний виконавець А. Котула вчинили дії по відкриттю нового виконавчого провадження, що заблокувало роботу оператора систем критичної інфраструктури. Такі дії ставлять під ризик стабільне газозабезпечення сотень тисяч осель та промислових підприємств Запорізької області.

За фактом умисного невиконання рішення суду вже відкрито кримінальне провадження та вчиняються слідчі дії щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім того, "Запоріжгаз" направив подання до Комітету з етики Асоціації приватних виконавців та Департаменту ДВС Міністерства Юстиції України, щодо позбавлення приватного виконавця Котули А. права на здійснення діяльності приватного виконавця.

Варто наголосити, що такі дії відбулися в умовах, коли Верховна Рада прийняла Закон № 1639 "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу". Він передбачає проведення розрахунків за технологічний газ за рахунок бюджетних асигнувань, а не шляхом стягнення такої заборгованості в судовому порядку "руками" приватних виконавців. Прийняттям такого Закону, народними обранцями визнано проблему необґрунтованих тарифів та неналежне державне регулювання діяльності підприємств на ринку газу в минулі періоди, в тому числі в 2013 – 2015 рр., а також передбачено інші шляхи врегулювання наявної заборгованості аніж у судовому порядку.

Для вирішення проблеми необгрунтованих тарифів, "Запоріжгаз" в судовому порядку добивається внесення в структуру тарифу компенсацію для оплати зазначеної статті видатків. Аналогічні судові спори вже виграні іншими газорозподільними підприємствами у Верховному Суді.