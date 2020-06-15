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"Запоріжгаз Збут": учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів

Новини » Енергетика     15.06.2020 - 12:24
"Запоріжгаз Збут": учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на адресу компанії заяву

"Запоріжгаз Збут" розпочав повертати залишки невикористаних коштів всім учасникам акції "Твоя енергонезалежність". Кошти можуть бути використані або для оплати поточного споживання, або бути перераховані на банківський рахунок.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Починаючи з 20 квітня в Особистому кабінеті на вебсайті 104.ua буде доступний функціонал, який дозволить направити ці кошти на оплату поточного споживання.

"Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову чи електрону адресу компанії contact@zpgaszbut.104.ua заяву встановленого зразка або залишити підписану заяву у спеціальній скриньці, яка установлена на вході кожного з Центрів обслуговування клієнтів. Ми зможемо оперативно повернути кошти відразу як отримаємо вашу письмову заяву", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, перевірити стан особового рахунку можна в будь-який момент на вебсайті 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (061) 228-74-04.

"Ми вдячні всім, хто взяв участь в акції і проінвестував свої кошти у створення власного запасу газу на опалюваний сезон 2019-2020 року. Це був важливий досвід і для нас, і для вас як споживачів, оскільки він дозволив вам бути впевненими в наявності газу і збереженні сталої ціни на нього протягом опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Запоріжжягаз
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