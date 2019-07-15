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"Запоріжгаз Збут" перерахував до держбюджету 12 млн гривень невикористаних субсидій

Новини » Енергетика    15.07.2019 - 14:06
"Запоріжгаз Збут" перерахував до держбюджету 12 млн гривень невикористаних субсидій
Ілюстративне фото (УНІАН)

Протягом опалювального сезону субсидію в області отримали 118 тис. споживачів

ТОВ "Запоріжгаз Збут" перерахував до державного бюджету майже 12 млн гривень субсидій, які клієнти компанії не використали за опалювальний період 2018-2019. Нинішня сума повернення в 4 рази менше, ніж за попередній опалювальний період. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Запоріжгаз Збут" проводить перерахунок залишків субсидій за підсумками опалювального періоду згідно з постановою Кабінету міністрів України. Протягом опалювального сезону 2018-2019 субсидію у безготівковій формі на газ в Запорізькій області отримали 118 тис. споживачів на загальну суму 281,3 млн гривень.

"У цьому році на рахунках наших споживачів, після закінчення опалювального сезону, залишилося в 4 рази менше субсидій, ніж у минулому році. Таке зменшення невикористаної держдопомоги пов'язано з монетизацією", - говорить директор "Запоріжгаз Збуту" Тетяна Колесникова.

Списки субсидіантів із зазначенням суми невикористаної субсидії газопостачальна компанія передала управлінням з питань соціального захисту населення. Інформацію про стан особового рахунку після перерахунку субсидії клієнти можуть дізнатися в особистому кабінеті на сайті 104.ua або безпосередньо з рахунків.

"Нагадуємо, у разі наявної простроченої більше місяця заборгованість, загальна сума якої перевищує 340 гривень, житлова субсидія на наступний сезон не призначається. Якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон споживач документально підтвердить сплату заборгованості або укладе договір про її реструктуризацію - житлова субсидія буде відновлено", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Новини України Запоріжжягаз
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